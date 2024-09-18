MP revoca excarcelación de Juan Pablo Guanipa y le impone detención domiciliaria

La Fiscalía aseguró que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar» acordada al opositor tras haber “verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales

El opositor Juan Pablo Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores. Foto: EFE/ Ronald Peña R

El Ministerio Público informó este lunes que revocó la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue detenido pocas horas después de haber salido de prisión, y que será transferido a un régimen de «detención domiciliaria».It’s simple to take care of all things insurance Find and save your insurance… >

La Fiscalía aseguró que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa» tras haber “verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.It’s simple to take care of all things insurance Find and save your insurance… >

«Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas», advirtió el Ministerio Público en un comunicado, y subrayó que ha solicitado que Guanipa pase «a un régimen de detención domiciliaria».

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció en la medianoche del lunes que «hombres fuertemente armados» se habían llevado a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes, tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

«Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata», manifestó Machado en X.

Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa indicó que un grupo de «aproximadamente 10 personas no identificadas» interceptó y «secuestró» a su padre.

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores.

Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir su liberación.