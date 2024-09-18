Fuentes citadas por el diario ABC de España sitúan la maniobra como un intento de estabilizar el aparato militar luego de la caída de Nicolás Maduro en una operación estadounidense

Miguel Rodríguez Torres pasó casi cinco años detenido hasta su excarcelación en 2023 y posterior traslado a España | Foto Archivo

El viaje del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas, presentado oficialmente como una visita para integrarse a la comisión que redacta la ley de amnistía, habría tenido como objetivo adicional proponer el nombre del general retirado Miguel Rodríguez Torres como posible ministro de Defensa en el nuevo escenario político abierto tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Así lo señalaron dos fuentes coincidentes al diario ABC de España, que sitúan la maniobra como un intento de estabilizar el aparato militar luego de la caída del mandatario en una operación estadounidense. Pese a que la Fuerza Armada formalizó su respaldo institucional a Delcy Rodríguez como comandante en jefe, al parecer su control efectivo sobre la estructura castrense es limitado.

Hasta ahora, el cambio más visible en el ámbito militar ha sido el relevo en la Guardia de Honor Presidencial, ahora dirigida por el general Gustavo González López, sancionado por Estados Unidos en 2015 y considerado cercano a Diosdado Cabello. En Washington, según el reporte, se asume que Delcy Rodríguez no controla plenamente el aparato represor ni el estamento militar.

Ante esto, reaparece el nombre de Miguel Rodríguez Torres, general retirado, exministro del Interior y exdirector del Sebin, actualmente residenciado en Madrid con asilo concedido por el gobierno de Pedro Sánchez.

¿Quién es Miguel Rodríguez Torres?

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por ABC, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge han presentado a Rodríguez Torres como una figura con “pedigrí chavista” y capacidad de interlocución dentro de las Fuerzas Armadas, pese a su ruptura con Maduro, quien ordenó su arresto en 2018 bajo acusaciones de conspiración.

Rodríguez Torres pasó casi cinco años detenido hasta su excarcelación en 2023 y posterior traslado a España en una operación gestionada directamente por Zapatero, quien lo acompañó de Caracas a Madrid.

Su trayectoria está marcada por señalamientos internacionales relacionados con la represión de protestas en 2014, su vinculación al Sebin y a centros de detención como “La Tumba”, así como referencias de inteligencia estadounidense que lo asocian a presuntas redes de narcotráfico vinculadas al llamado Cartel de los Soles. No obstante, no existen condenas judiciales firmes en su contra.

En escritos remitidos al diario español, Rodríguez Torres asegura que no tiene investigaciones abiertas ni sanciones internacionales y niega aspiraciones políticas. Afirma que su relación con Zapatero se limita a gestiones para la liberación de presos políticos.

Una propuesta sin confirmación oficial

Sectores del chavismo han promovido su nombre como parte de un “relevo controlado” que no implicaría una ruptura con el sistema, sino un ajuste interno para preservar el control del aparato de seguridad. La propuesta habría sido trasladada a interlocutores cercanos al entorno de Donald Trump como una opción para garantizar estabilidad en una transición ordenada, según ABC.

Sin embargo, en Washington su perfil es considerado problemático y difícilmente compatible con una narrativa de transición limpia. No existe confirmación oficial de que la oferta se haya formalizado ni de que Rodríguez Torres la haya aceptado o rechazado.

Las fuentes citadas consideran que Zapatero no sería el autor de la iniciativa, sino el vehículo para dotarla de legitimidad internacional, presentándola como parte de un proceso de reconciliación.