Jorge Rodríguez arremete contra alto funcionario de la ONU y lo tilda de “enemigo de Venezuela”

Jorge Rodríguez | Foto AFP

Esta semana, el presidente del Parlamento del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez, señaló como un “enemigo” de Venezuela a alto Comisionado de las Organizaciones Unidas (ONU), Volker Türk, después de que él señalara que persisten las “torturas” hacia los presos políticos.

En la sede del Parlamento, en Caracas, Rodríguez dijo que el alto comisionado Volker Türk “es un enemigo de Venezuela. Ese señor no quiere a Venezuela. Ese señor quiere que a Venezuela le vaya mal”, asevero.

Prosiguió y añadió que “te vas a caer de ese chinchorro, señor Volker Türk, y te recomendaría, a modo de metáfora, que veas el juego hoy”, mencionó Rodríguez en referencia al juego de béisbol que disputó el equipo de Venezuela con el equipo de Estados Unidos el 17 de marzo.

Cabe recordar que el pasado lunes, el alto comisionado de la ONU, Volker Türk dijo que su “oficina ha recibido información sobre la persistencia de torturas y malos tratos a los detenidos, incluso en los centros de Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro”, cerca de la capital, Caracas.

En esa línea, la ONG Foro Penal informó que cerca de 508 personas siguen privadas de la libertad por motivos políticos en Venezuela. El alto comisionado de la ONU dijo que “entre ellos personas con discapacidad y problemas de salud graves, personas mayores y al menos un niño”.

En ese contexto, Türk aseguró que “persisten los problemas estructurales y sistémicos en materia de derechos humanos”.

De acuerdo con esa información, Türk señaló que la falta de acciones del régimen de Venezuela es un motivo de “profunda preocupación”, y expresó e hizo un llamado a las autoridades encargadas de “liberar inmediatamente y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente”, concluyó.