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Delcy Rodríguez recibió en Caracas a una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos

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Delcy Rodríguez recibió en Caracas a una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos
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Política
  • 20 de marzo de 2026
By Redacción - 16 segundos ago
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El encuentro de representantes estadounidenses y la presidenta encargada se realizó en el Palacio de Miraflores dentro del marco de las conversaciones encaminadas a fortalecer el vínculo entre ambas administraciones y abordar asuntos de cooperación energética

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el jueves a representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidosen Caracas, en el marco del “diálogo de paz” entre ambos países. La reunión tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

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Según informó Venezolana de Televisión (VTV), junto a la delegación del Senado estadounidense estuvo presente la encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu. Por parte de Venezuela participaron el jefe de misión en Washington, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

VTV transmitió imágenes del encuentro y señaló que ambas delegaciones mantuvieron una “conversación respetuosa en el contexto del diálogo de paz” con Estados Unidos, sin brindar detalles sobre los temas tratados.

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El equipo de prensa de Rodríguez indicó en un comunicado que la visita estadounidense es de carácter “técnico y político” y busca dar continuidad a la hoja de ruta establecida entre ambos países, priorizando la comunicación directa para gestionar diferencias históricas y fortalecer la cooperación energética ante desafíos globales.

Rodríguez se reunió con la delegación estadounidense después de juramentar a los nuevos ministros designados, entre ellos el general en jefe Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, quien sustituye a Vladimir Padrino López. González López está sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por violaciones a los derechos humanos.

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Laura Dogu y una delegación
Laura Dogu y una delegación del Senado de EEUU mantuvieron un encuentro con Jorge Rodríguez en el Parlamento de Venezuela

El miércoles, los representantes estadounidenses también mantuvieron un encuentro con el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, como parte de la agenda de interlocución directa, basada en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones, según informó el diputado en Telegram.

Desde que asumió el Ejecutivo, la presidenta encargada inició un proceso de acercamiento entre Caracas y Washington, y recibió a varios altos funcionarios estadounidenses, incluidos los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum.

Por otra parte, Delcy Rodríguez destituyó este jueves a Domingo Hernández Lárezcomo jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), reemplazándolo por el mayor general Rafael Prieto Martínez. Hernández Lárez, sancionado por Estados Unidos, ocupaba el cargo desde 2021.

La presidenta encargada de Venezuela,
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, posa para una foto con miembros del mando militar venezolano y el general Gustavo González López, quien asumió el cargo de ministro de Defensa en reemplazo del general Vladimir Padrino (REUTERS)

El nuevo comandante estratégico operacional ejercía previamente como inspector general de la FANB desde 2024 y se presenta en su cuenta de Instagram como “venezolano revolucionario, chavista y patriota”.

Rodríguez también realizó cambios en los comandantes generales del Ejército, la Aviación Militar, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia, un día después de anunciar diez nuevas designaciones, entre ellas la de Gustavo González López como ministro de Defensa por Vladimir Padrino López.

Gustavo González López dirigió en dos ocasiones el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), primero entre 2014 y 2018 y luego de 2019 a 2024, ambos mandatos por designación de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York junto a su esposa, la diputada Cilia Flores.

Tanto la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como el Sebin han sido señalados por organizaciones no gubernamentales y por la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela como responsables de violaciones a los derechos humanos.

Estos nombramientos llegan dos meses y medio después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante una operación en territorio venezolano.

“Anuncio al país la designación de los integrantes del alto mando militar renovado que acompañarán al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial de la república”, expresó Rodríguez en Telegram.

La presidenta encargada ordenó “trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela soberana, justa y solidaria”, y en la construcción de “un país de justicia social y felicidad absoluta para todos”.

(Con información de AFP)

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