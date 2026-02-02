Este sábado 28 de febrero, el presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento y Cumplimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, diputado Jorge Arreaza, anunció la excarcelación de 31 militares.

«Nos satisface anunciar que, con el noble objetivo de contribuir a la paz y el reencuentro nacional, el día de ayer, 27 de febrero, el Sistema de Justicia Militar de la FANB, acordó otorgar medidas alternativas a 31 efectivos militares procesados, que ya se encuentran en libertad», dijo Arreaza en redes sociales.

El parlamentario no precisó las identidades de los militares o cuáles son sus causas ante la Justicia. Estas liberaciones se suman a las excarcelaciones previas bajo la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional (AN).

Más temprano, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó de la excarcelación de al menos ocho presos políticos militares, entre ellos, Rocío Fernández, capitán del Ejército Bolivariano y perteneciente al pueblo indígena wayuu, y Jesús Sifontes, teniente de corbeta de la Armada.