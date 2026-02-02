Up next
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, advirtió que Israel y Estados Unidos «lamentaran sus acciones» en referencia a los ataques lanzados este sábado sobre territorio iraní.

«Vamos a hacer que los criminales sionistas y los desvergonzados estadounidenses lamenten sus actos», afirmó Lariyani.

«Los valientes soldados y la gran nación de Irán dará una lección inolvidable a los infernales opresores internacionales», añadió el responsable iraní.

Lariyani es considerado como el principal asesor de seguridad del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, máximo responsable del sistema político iraní.

Europapress

