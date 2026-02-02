El Ejército de Israel anunció este domingo 01Mar, el comienzo de una ola de ataques «contra el corazón» de la capital de Irán, Teherán, por vez primera desde el inicio ayer sábado de la operación conjunta con EE. UU.

«Por primera vez, el Ejército de Israel está atacando objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia», informaron los militares en sus redes sociales.

Este ataque es la culminación provisional de los bombardeos de las 24 horas previas, ejecutados en un primer momento «para establecer superioridad aérea y abrir camino hacia Teherán».

Israel también confirmó nuevos bombardeos en el oeste de Irán, comenzando por un aeropuerto de Tabriz, donde destruyó dos cazas de combate en unas instalaciones que servían también de base militar.

«El ataque se llevó a cabo para perjudicar las actividades de la Fuerza Aérea Iraní y agravar el daño a los sistemas de defensa del régimen», explicó el Ejército.

