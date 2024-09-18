Google Fotos agregó nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) para ayudar a los usuarios a conseguir fotografías donde todos los sujetos aparecen con los ojos abiertos y sonriendo, y hacer ediciones con Nano Banana.

El servicio de edición y gestión de fotos de Google ha incorporado seis nuevas funciones de IA para «editar, crear y buscar», que llegarán de manera progresiva a iOS y Android, y a distintas partes del mundo.

Una de esas herramientas es ‘Ayúdame a editar’, que puede modificar el resultado de una fotografía con una descripción para que todas las personas que aparecen en ella salgan con su mejor cara, pidiendo, por ejemplo, que retire las gafas de un amigo, abra los ojos de otro que aparece con ellos cerrados y que ponga una sonrisa en el rostro de un tercero.

Para estos cambios, la IA recurre a las imágenes de los grupos de caras, una función de Google Fotos que, si se activa, detecta a las personas en las fotografías y usa algoritmos para generar modelos faciales de sus rostros. Estos modelos ayudan a identifican amigos, pero también a reconstruir sus rostros en la edición de imágenes.

En Estados Unidos, está disponible también para iOS la edición de fotografías a partir de una descripción en texto o con voz, así como un rediseño del editor, como ha informado la compañía en su blog oficial.

Asimismo, Google extenderá a más de cien países y 17 idiomas la función ‘Ask Photos’ (Pregunta a las fotos), que ayuda a encontrar fotografías específicas en la galería a partir de una desccripción. Y un nuevo botón permite preguntar sobre una imagen concreta o pedir ediciones.

Google también ha incorporado dos funciones impulsadas por Nano Banana, el nombre con el que se conoce el modelo de generación y edición de imágenes Gemini 2.5 Flash Image, el más avanzado de la compañía.

Nano Banana se ha incorporado en el editor para transformar las imágenes a partir del cambio de estilo y para generar otras nuevas a partir de plantillas prediseñadas que ayudará a crear, por ejemplo, una sesión de fotos de alta costura o una tarjeta navideña. Las plantillas están disponibles primero en Estados Unidos e India en la ‘app’ para Android.

