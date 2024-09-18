Este miércoles 12Nov, agentes de la Policía Nacional de España informaron sobre la detención en Murcia, de una mujer presuntamente integrante de la banda criminal “Tren de Aragua”, solicitada por las autoridades chilenas por lavado de activos provenientes de estafas y extorsiones.

La investigación comenzó en el mes de julio tras la solicitud de colaboración de las autoridades de Chile sobre la posible presencia en España de la reclamada, quien habría abandonado el país luego de una operación contra miembros de la organización, donde fueron detenidos 52 miembros de la organización.

Tras varias gestiones, los agentes lograron su ubicación en Molina de Segura, siendo arrestada el pasado viernes cuando abandonaba un inmueble, informó el la Policía Nacional en un comunicado publicado en su página web.

Según la Notificación Roja emitida por las autoridades chilenas, la fugitiva se encargaba del lavado de activos provenientes de estafas y extorsiones. Para ello facilitaba cuentas y tarjetas bancarias donde recibía el dinero ilícito que, posteriormente, transfería a una de las empresas de fachada de la organización.

Estas transferencias de dinero, según las autoridades españolas, ascienden a unos 138.000.000 de dólares.