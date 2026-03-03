Gobierno venezolano se reunió con representantes rusos: lo que conversaron

El jefe de la diplomacia venezolana agregó que durante el encuentro ambos resaltaron “la hermandad y solidaridad” que une a ambos países y su compromiso con la “búsqueda conjunta por un mundo multipolar”

“Todas las sanciones son ilegales, ilegítimas y carecen de sentido”, señaló Yván Gil después de intervenir en la Conferencia de Desarme de la ONU | Archivo

Venezuela y Rusia revisaron este lunes los “progresos” de su “cooperación estratégica”, informó el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, tras reunirse con el director del Departamento de América Latina de la Cancillería rusa, Alexánder Shchetinin.Thank the team with Starbucks Cards Starbucks Cards are the perfect way to say ‘thank you’. Shop physical, digital,… >

“Hemos llevado a cabo una reunión … para revisar los progresos en el fortalecimiento de nuestra cooperación bilateral estratégica”, dijo Gil en redes sociales.Custom Fundraiser Socks -… Sell and create custom designed sport socks with your team logo, colors,… >

El jefe de la diplomacia venezolana agregó que durante el encuentro ambos resaltaron “la hermandad y solidaridad” que une a ambos países y su compromiso con la “búsqueda conjunta por un mundo multipolar”.

El pasado 5 de febrero, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, había denunciado “abiertos intentos de expulsar” a las compañías rusas del mercado venezolano, tras la operación militar estadounidense en ese país el pasado 3 de enero en la que fueron capturados Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

En enero, la compañía rusa Roszarubezhneft, una entidad estatal que administra los activos petroleros de Rusia en Venezuela, afirmó que continuará cumpliendo plenamente con sus obligaciones en estrecha cooperación con sus socios internacionales.

Recientemente, Rusia levantó la recomendación de no viajar a Venezuela por motivos de seguridad y volvió a exigir la liberación “inmediata” de Maduro y su esposa.

El pasado noviembre entró en vigor el denominado Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela, que amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

Tras la operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano, Caracas y Washington comenzaron un proceso para reanudar sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019, y establecieron una asociación energética “a largo tiempo”durante la visita en febrero del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, a la nación petrolera.