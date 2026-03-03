Excarcelaron a dos integrantes del equipo de seguridad de María Corina Machado y al activista Julio Velazco

Representa “un alivio para sus familias y una señal de que la presión y la firmeza dan resultados”, así como “un paso más en la lucha por la justicia en Venezuela”, dijo Vente Venezuela ante la medida

Milciades Ávila y Edwin Moya se encontraban presos desde septiembre de 2024. Foto: Archivo

El partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por la premio nobel de la paz de 2025, María Corina Machado, anunció este lunes la excarcelación del activista Julio Velazco y de dos integrantes del equipo de seguridad de la líder opositora, identificados como Milciades Ávila y Edwin Moya, en el contexto de la amnistía aprobada en febrero.

Velazco había sido detenido en septiembre de 2025, tras lo cual “permaneció 47 días en condición de desaparición forzada, sin que su familia o defensa legal tuvieran información oficial sobre su ubicación”, de acuerdo con un comunicado de la organización política.

Ávila y Moya se encontraban presos desde septiembre de 2024, cuando Venezuela atravesaba una grave crisis desatada tras la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de ese año. El entonces mandatario fue proclamado por el CNE -afín al chavismo- que luego no publicó las actas de votación, lo que generó denuncias de fraude dentro y fuera del país.

“La presión y la firmeza dan resultados“

Vente Venezuela celebró las excarcelaciones y afirmó que representan “un alivio para sus familias y una señal de que la presión y la firmeza dan resultados”, así como “un paso más en la lucha por la justicia en Venezuela”.

Marcos Velazco, hijo del activista liberado y dirigente nacional de VV, expresó en su cuenta de X que la libertad de su padre “no es un gesto ni una concesión: es el reconocimiento de un derecho que jamás debió ser vulnerado”.

“Vuelve a casa. Nunca debió estar preso. Nunca debió ser desaparecido ni aislado de los suyos”, añadió.

Estas liberaciones se producen en la segunda semana de vigencia de la amnistía promulgada el 19 de febrero, durante un “nuevo momento político” declarado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero por Estados Unidos.

Los límites de la ley de amnistía

La ley de amnistía, dirigida a casos de presos políticos, contempla un período de 27 años -desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá únicamente a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos. Rodríguez ha solicitado a la comisión especial creada para garantizar el cumplimiento de la norma que se revisen los casos “no contemplados”.

Desde el 19 de febrero, la justicia venezolana ha recibido un total de 9.060 solicitudes de amnistía, informó este lunes el presidente de la comisión, Jorge Arreaza.

A través de su cuenta en X, el diputado detalló que la medida ha beneficiado a 245 personas que estaban “privadas de libertad” y a 5.383 que tenían medidas cautelares, lo que suma, subrayó, 5.628 casos con libertad plena.