Cada 18 de noviembre, la esperanza y el amor reúnen a fieles devotos de la Virgen de Chiquinquirá, también conocida como la Chinita, honrada con actos religiosos, procesiones, alabanzas y expresiones culturales principalmente en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

Las festividades en honor a la Chinita se extienden por varios días, pero es el 18Nov, cuando se concentran los actos principales, comenzando muy temprano con misas especiales en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde los fieles acuden en masa para agradecer favores recibidos y pedir protección.

Historia

La historia de la Virgen de Chiquinquirá se remonta al siglo XVIII, cuando, según la tradición, una mujer lavandera encontró una tablita flotando en las aguas del Lago de Maracaibo. Tras llevarla a casa, descubrió que el objeto tenía una imagen de la Virgen María. Este hecho marcó el inicio de los milagros atribuidos a «la Chinita» y dio lugar a su veneración en toda la región zuliana.

La Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, ubicada en Maracaibo, es el epicentro de esta devoción que cada año congrega a miles de peregrinos de todo el país para rendirle honor y agradecer los favores recibidos.