El Gobierno nacional inició el lunes 17Nov, el pago del “Ingreso Contra la Guerra Económica” y la bonificación de fin de año correspondientes al mes de noviembre, destinados al personal jubilado del sector público.

A través de sus redes sociales, Canal Patria Digital indicó que los beneficiarios recibirán un monto de 26.208 bolívares, equivalentes a 110,66 dólares estadounidenses, correspondiente al “Ingreso Contra la Guerra Económica”,

Asimismo, una bonificación de fin de año de 3.276 bolívares, equivalentes a 13,83 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El pasado viernes, la administración del presidente Nicolás Maduro anunció el pago del mismo bono para los trabajadores activos de la administración pública.