808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Familiares de presos políticos en Venezuela protestan para exigir el cese de «torturas»

Home - Breaking - Familiares de presos políticos en Venezuela protestan para exigir el cese de «torturas»
Familiares de presos políticos en Venezuela protestan para exigir el cese de «torturas»
Breaking
Política
  • 20 de marzo de 2026
By Redacción - 8 segundos ago
0 1 2 minutes read

Caracas (EFE).- Familiares de presos políticos protestaron este jueves ante el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela con el objetivo de exigir el cese de las «torturas» a las que son sometidos sus parientes en las cárceles por parte, aseguraron, de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Andreína Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció que la cartera de Estado ha sido «cómplice» de las torturas a través del grupo SESMA, una unidad de seguridad adscrita a la DGCIM que opera dentro del sistema penitenciario.

«Semanalmente vienen (al Ministerio para el Servicio Penitenciario) los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas», señaló Baduel.

La denuncia de los malos tratos a los presos políticos en Venezuela

Además, dijo que los familiares de los presos políticos también son víctimas de torturas y malos tratos porque son encapuchados desde el momento en que entran a la cárcel hasta el lugar donde pueden visita a sus parientes, a través de «un vidrio y un teléfono».

La activista denunció que su hermano Josnar Baduel, que se encuentra en la cárcel de Rodeo I, en el estado Miranda (norte), se encuentra en «riesgo inminente de muerte» por las condiciones de «horror» a las que ha sido sometido y «por haber sido torturado en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)».

Presos políticos Venezuela
Personas participan en una manifestación este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Por su parte, Mayra Morales aseguró que su hermano, Carlos Fonseca, presenta signos de desnutrición pese a que los funcionarios del Fuerte Guaicaipuro, donde se encuentra detenido, le indicaron que recibe alimentación.

«Los dientes se les están cayendo»

«Lo conseguimos desnutridos, los dientes se les están cayendo a los muchachos, los muchachos no están bien de salud», insistió.

Fonseca se encuentra acusado, junto a otras 32 personas, de participar en una fallida incursión marítima -conocida como ‘Operación Gedeón’- que tuvo lugar en Venezuela en 2020, cuando, según el Gobierno, la oposición intentó una invasión militar.

Presos políticos Venezuela
Personas participan en una manifestación este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.

Hasta el pasado jueves, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

Maduro y Cilia Flores, dispuestos a presentar pruebas de que no pueden financiar su defensa

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

El Gobierno de Venezuela designa a un nuevo jefe operativo de la Fuerza Armada y cambia los comandantes de la Aviación, la Armada y la Milicia

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

En Gaceta Oficial el aumento del pasaje mínimo a 100 bolívares

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Asamblea Nacional suspende segunda discusión de la ley de minas

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Asamblea Nacional convoca debate para aprobar Ley de Minas

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Dos hermanas de militar, una de ellas adolescente, siguen detenidas

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Italia reiteró apoyo a las reformas en Venezuela y pidió la liberación de presos italianos

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Irán ha detenido a 178 “espías” de EE UU e Israel desde el comienzo de la guerra

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Apagón afectó a varios estados de Venezuela durante la madrugada de este viernes

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Air Europa tiene 205 millones de dólares bloqueados en Venezuela pese a haber contratado a Aldama para repatriarlos

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

La OEI advierte de una crisis de la democracia latinoamericana sin precedentes en los últimos 50 años

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez da la vuelta a su Gabinete para dejar atrás al madurismo

  • 20 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in