808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

EE.UU. reduce su advertencia de viaje para Venezuela, con excepciones de alto riesgo

Home - Breaking - EE.UU. reduce su advertencia de viaje para Venezuela, con excepciones de alto riesgo
EE.UU. reduce su advertencia de viaje para Venezuela, con excepciones de alto riesgo
Breaking
Política
  • 20 de marzo de 2026
By Redacción - 15 segundos ago
0 1 2 minutes read

Washington (EFE).- EE.UU. anunció este jueves que rebaja en un nivel la alerta para viajar a gran parte de Venezuela, que queda ahora en la categoría 3 (Reconsidere su viaje), reflejando la mejora en las condiciones de seguridad en el país caribeño a ojos del Gobierno del presidente Donald Trump.

EE.UU. incrementó el pasado diciembre la alerta de viaje para Venezuela a la categoría 4 (No viajar), un nivel que aún así el Departamento de Estado estadounidense va a mantener activado en estados como Táchira, Amazonas, Apure, Aragua y Guárico o las zonas rurales de Bolívar «debido al riesgo de delincuencia, secuestro y terrorismo».

«Si bien la situación está mejorando, las condiciones en algunas partes de Venezuela siguen siendo peligrosas. Se producen delitos violentos como homicidios, robos a mano armada y secuestros», explica un comunicado del Departamento de Estado.

¿Cuál es el riesgo al viajar a Venezuela según EE.UU.?

El texto advierte que los grupos «terroristas» Tren de Aragua y Cartel de los Soles, originarios de Venezuela, continúan operando en el país, y que, en términos generales, distintas bandas violentas operan en zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Guyana.

EE.UU. reduce su advertencia de viaje para Venezuela, con excepciones de alto riesgo
Fotografía de archivo que muestra aviones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Se subraya también el riesgo de emplear taxis no regulados desde el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, el que sirve a Caracas, y de emplear cajeros automáticos cerca del aeródromo.

El Departamento de Estado insiste en que «viajar de noche entre ciudades, o entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y Caracas, es arriesgado«.

Pese a que, desde el arresto del presidente Nicolás Maduro a manos de Washington en enero, se está trabajando para reanudar las operaciones de la embajada estadounidense en Caracas, se advierte que «los servicios consulares de rutina permanecen suspendidos en Venezuela» y que la sección Asuntos de Venezuela, en la embajada estadounidense en Bogotá, continúa sirviendo mientras como legación de facto.

A su vez, Washington advierte que esta sección «no puede prestar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren fuera de Caracas».

El Departamento de Estado recuerda también a sus ciudadanos que se requiere una visa para ingresar a Venezuela, que los visados no están disponibles a la llegada y que se corre el riesgo de detención si se entra en el país sin un permiso válido expedido por las autoridades venezolanas.

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

Familiares de presos políticos en Venezuela protestan para exigir el cese de «torturas»

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Maduro y Cilia Flores, dispuestos a presentar pruebas de que no pueden financiar su defensa

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

El Gobierno de Venezuela designa a un nuevo jefe operativo de la Fuerza Armada y cambia los comandantes de la Aviación, la Armada y la Milicia

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

En Gaceta Oficial el aumento del pasaje mínimo a 100 bolívares

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Asamblea Nacional suspende segunda discusión de la ley de minas

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Asamblea Nacional convoca debate para aprobar Ley de Minas

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Dos hermanas de militar, una de ellas adolescente, siguen detenidas

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Italia reiteró apoyo a las reformas en Venezuela y pidió la liberación de presos italianos

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Irán ha detenido a 178 “espías” de EE UU e Israel desde el comienzo de la guerra

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Apagón afectó a varios estados de Venezuela durante la madrugada de este viernes

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Air Europa tiene 205 millones de dólares bloqueados en Venezuela pese a haber contratado a Aldama para repatriarlos

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

La OEI advierte de una crisis de la democracia latinoamericana sin precedentes en los últimos 50 años

  • 20 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in