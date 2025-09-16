Trump anuncia que EE.UU. atacó una segunda embarcación cargada con drogas procedente de Venezuela y que murieron 3 personas

15 septiembre 2025

Trump acompañó su mensaje de este lunes con un video en el que se observa la destrucción de una embarcación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país atacó una segunda embarcación procedente de Venezuela que supuestamente estaba transportando drogas en aguas internacionales en dirección a EE.UU.

Agregó que en la operación murieron tres hombres, a los que calificó como «terroristas», y aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

«Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de EE.UU. llevaron a cabo un segundo ataque armado contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos (…) en el área de responsabilidad del Comando Sur», escribió el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta en Truth Social.

«El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a los estadounidenses!) con destino a EE.UU. Estos cárteles de narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., la política exterior y los intereses vitales de EE.UU.», agregó.

«Sean advertidos: si están transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡los cazaremos!».

Trump aseguró que las actividades ilícitas de estos carteles han tenido consecuencias devastadoras para Estados Unidos durante décadas, matando a millones de ciudadanos de ese país.

El mensaje de Trump fue publicado junto a un video de 27 segundos en el que se observa una lancha sin techo con dos motores, inmóvil en medio del mar, que es impactada por lo que parece ser un misil desde el aire e, inmediatamente, arde en llamas.

Este segundo ataque estadounidense contra una segunda embarcación proveniente de Venezuela ocurre luego de que el sábado el gobierno venezolano informara que la Armada de Estados Unidos había interceptado el viernes un barco pesquero y detenido a nueve pescadores durante ocho horas antes de liberarlos.

Un funcionario del Departamento de Defensa confirmó posteriormente algunos detalles del incidente.

Durante el último mes, EE.UU. ha desplegado una gran operación militar en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, que las autoridades estadounidenses han presentado como una acción antinarcóticos en contra del Cartel de los Soles, una supuesta organización de narcotraficantes que, según EE.UU., implica a altos oficiales y exoficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela y está encabezada por el presidente Nicolás Maduro.

El gobierno de Maduro niega esas acusaciones y señala que EE.UU. está usando el tema del narcotráfico como una excusa para impulsar un cambio de régimen en Venezuela.

Tensión en el Caribe

En agosto pasado, Washington anunció el envío de una flotilla hacia el Caribe que incluye un grupo anfibio con buques de asalto liderado por el USS Iwo Jima (LHD-7), junto al USS Fort Lauderdale (LPD-28) y el USS San Antonio (LPD-17).

También fueron enviados los destructores USS Jason Dunham (DDG-109), el USS Gravely (DDG-107), el USS Sampson (DDG-102) y del crucero lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70), así como varios aviones de reconocimiento P-8, un submarino de ataque.

Además, fueron enviados a Puerto Rico 10 cazas F-35 de última generación.

A inicios de septiembre, las fuerzas estadounidenses bombardearon una embarcación que -según indicaron- había salido con 11 tripulantes y cargada de drogas desde las costas venezolanas.

Esta acción causó controversia pues históricamente la práctica usual de Estados Unidos en casos de narcotráfico es la intercepción de las embarcaciones, la detención de los tripulantes y el decomiso de la carga.

En ese momento, Washington divulgó también un video en el que se veía como la embarcación que iba navegando era atacada y explotaba. El gobierno de Maduro inicialmente dijo que se trataba de un video creado con inteligencia artificial.

Sin embargo, desde entonces, Caracas ha cambiado su discurso y Maduro ha dicho que su gobierno ejercerá plenamente su derecho a la legítima defensa.

Maduro también ha hecho un llamamiento para que los venezolanos se alisten en las milicias bolivarianas, un cuerpo armado formado por civiles voluntarios, y muchos empleados públicos han denunciado presiones para unirse a esa organización