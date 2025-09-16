Guerra de Israel contra Hamas en Gaza

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, y la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, durante un debate urgente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el ataque de Israel a Qatar en Ginebra, Suiza, el martes.

Israel lanza una incursión terrestre en la Ciudad de Gaza, dicen dos funcionarios israelíes

De Tal Shalev, Khader Za’anoun, Abeer Salman, Jessie Yeung y Lucas Lilieholm de CNN

Israel lanzó su incursión terrestre en la Ciudad de Gaza, dijeron dos funcionarios israelíes a CNN el martes temprano.

La tan esperada incursión comenzó en las afueras de la Ciudad de Gaza, donde las fuerzas israelíes ha intensificado sus ataques aéreos y acelerado la destrucción de rascacielos durante la última semana. Un funcionario afirmó que la incursión terrestre será inicialmente gradual.

“Gaza está en llamas”, escribió el martes el ministro de Defensa, Israel Katz. Aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estaban “atacando infraestructuras terroristas” y trabajando para asegurar “la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas”.

Se suponía que la incursión terrestre solo se llevaría a cabo después de que las fuerzas israelíes forzara la evacuación de la densamente poblada zona urbana, pero hasta el momento solo una fracción de la población ha huido.

Naciones Unidas advirtió el mes pasado que los planes de Israel de invadir la Ciudad de Gaza pondrían a cerca de un millón de palestinos que viven allí en riesgo de ser desplazados forzosos.

El lunes, un oficial militar israelí afirmó que aproximadamente 320.000 palestinos habían huido de la zona hasta el momento.

La incursión comenzó con una nueva oleada de ataques israelíes, que provocó el traslado de heridos, incluidos niños, a los hospitales del enclave, que estaban desabastecidos. Decenas de palestinos heridos fueron trasladados durante la noche a hospitales cercanos a la Ciudad de Gaza, incluidos el Hospital Al-Shifa y el Hospital Bautista, según funcionarios locales.

Videos obtenidos por CNN muestran los cuerpos de varios niños ensangrentados llegando a hospitales del norte de Gaza. En un video se ve a dos adultos gritando de dolor mientras lloran junto a los cuerpos de sus hijos, cubiertos con sudarios blancos.

En agosto, Israel aprobó un plan para tomar el control y ocupar la ciudad fuertemente bombardeada, que según dice es uno de los últimos bastiones restantes de Hamas.