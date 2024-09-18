El ministro español José Manuel Albares se mostró confiado en que la ley de amnistía, aprobada por el Parlamento venezolano, sea «lo más amplia posible»

José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, anunció que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional.

«Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos”, expresó Albares en declaraciones a la prensa en Barcelona.

Y agregó: “Quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea».

Sobre la ley de amnistía aprobada este jueves por la Asamblea Nacional, Albares se mostró confiado en que sea «lo más amplia posible» y que sirva para que «los presos salgan a la calle», a la par que ha animado a Rodríguez a «seguir dando pasos en esa dirección».

Por este motivo, Albares se ha mostrado partidario de que la Unión Europea «envíe un signo de que se está yendo por el buen camino», retirando las sanciones a la presidenta encargada del país suramericano.

Ley de Amnistía

El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía general que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos, pero puede al mismo tiempo excluir a opositores como la premio nobel de la paz de 2025, María Corina Machado.

La sesión se atrasó más de dos horas en medio de negociaciones.

El artículo 7 -traba que llevó a aplazar el debate el 12 de febrero- fue modificado y aprobado por unanimidad.

Mantiene que la amnistía abarca «a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos» en 27 años del chavismo, que «esté a derecho o se ponga a derecho», es decir que involucra a los tribunales, señalados de servir al chavismo.

El texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.

«Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a fines del otorgamiento de la amnistía», dice el texto.

El artículo 8 enumera los hechos específicos que cubre la amnistía, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones. Fue aprobado.

El artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución.

También excluye a «las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras».