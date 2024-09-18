Los familiares de los presos políticos de Zona 7 había sido uno de los ecos de protestas más fuertes en los últimos siete días

Familiares de los presos políticos celebraron la aprobación este jueves de la ley de amnistía que perdona casos en periodos de crisis política entre 2002 y 2025 y exigieron la liberación de estos detenidos, coincidiendo con el anuncio del fin de la huelga de hambre de un grupo de diez mujeres que estaba en protesta.

Entre lágrimas, abrazos, gritos y oraciones, los familiares vieron a través de teléfonos el momento cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, proclamó «el aprobado por unanimidad» que dio luz verde a la amnistía.

Personas se reúnen al conocer la aprobación de la ley de amnistía para presos políticos este jueves, frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

«Hoy al ser aprobada la ley de amnistía, tenemos una alegría profunda. Tenemos mucha emoción porque sentimos que, de una u otra forma, valió la pena la lucha que hemos hecho durante todos estos días. Estamos sumamente felices y esperamos con ansia a nuestros seres queridos», dijo a EFE Petra Vera, familiar de un preso político recluido en el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en el este de Caracas.

En este comando, un grupo de mujeres permanecía desde el sábado en una huelga de hambre que decidieron levantar en esta misma jornada debido a la falta de «condición física». De hecho, varias de ellas fueron trasladadas de emergencia a lo largo de la semana a hospitales tras desmallarse.

«Hoy estamos levantando ya la huelga de hambre», dijo Yessy Orozco, tras señalar que al día de hoy solo una quedaba en protesta debido a que las demás se habían descompensado.

Orozco indicó que sus condiciones físicas no les permitió seguir con la huelga.

«Pero aquí seguimos, aquí seguimos con la mejor disposición y con la fortaleza (…). Aquí seguimos hasta que el último salga, por la libertad de todos nuestros familiares y de todos los presos políticos de este país», añadió.

Los familiares de los presos políticos de Zona 7 había sido uno de los ecos de protestas más fuertes en los últimos siete días debido a que el presidente del Parlamento visitó este lugar el pasado 6 de febrero donde aseguró que se liberarían a «todos» estos detenidos cuando se aprobara la ley de amnistía.

Familiares de los presos políticos de Venezuela celebraron la aprobación de la ley de amnistía que perdona casos en periodos de crisis política entre 2002 y 2025. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

En otras cárceles como El Rodeo, en el estado Miranda, familias también instalaron campamentos desde que el pasado 8 de enero Rodríguez anunciara un proceso de excarcelaciones para un «número importante» de personas.

El Parlamento venezolano aprobó este jueves una histórica ley de amnistía impulsada por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, para presos políticos detenidos durante períodos de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra el país.

Esta Ley de amnistía se enmarca en el «nuevo momento político» anunciado por la presidenta encargada, quien asumió el Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro durante el ataque militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabiliza 644 detenidos por estos motivos en el país, tras más de 400 excarcelaciones