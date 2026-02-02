El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, denunció que la muerte del líder supremo del país el sábado en la operación conjunta de EE. UU. e Israel sobre Teherán representa una «declaración de guerra abierta» contra el mundo musulmán y prometió venganza en recuerdo del ayatolá.

Pezeshkian, ahora al frente de un triunvirato de gobierno provisional, no se ha andado con paños calientes a la hora de describir el impacto de la muerte de Jamenei: «Es la mayor aflicción del mundo islámico actual», dijo en un mensaje publicado por la radiotelevisión estatal IRIB.

«El asesinato del más alto funcionario político de la República Islámica de Irán, líder y autoridad prominente del mundo chií por parte del siniestro eje estadounidense-sionista se considera una declaración de guerra abierta contra los musulmanes, especialmente los chiíes, en todo el mundo», manifestó el presidente.

En este contexto, «la República Islámica de Irán considera el derramamiento de sangre y la venganza contra los perpetradores y comandantes de este crimen histórico como su legítimo deber y derecho, y cumplirá con esta gran responsabilidad y deber con todas sus fuerzas», avisó.

Otra destacada voz del mundo chií, el gran ayatolá iraquí Alí al Sistani, se sumó a las condolencias de las últimas horas mientras denunciaba la operación conjunta.

«Está claro que los enemigos están buscando hacer daño a nuestro querido Irán a través del martirio, y solo puedo esperar de este país que mantenga la unidad y la cohesión nacionales en estas difíciles y delicadas circunstancias y no permita que los agresores logren sus siniestros objetivos», declaró.

Europapress