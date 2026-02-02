Este domingo 01Mar, el papa León XIV elevó un enérgico llamado por la paz ante el agravamiento del conflicto en Oriente Medio e Irán, y advirtió que el mundo se asoma a una crisis mayor si no se actúa con responsabilidad y diálogo inmediato.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el Ángelus, el pontífice pidió «detener la espiral de violencia» en Oriente Medio e Irán «antes de que se convierta en una vorágine irreparable», y apeló a la «responsabilidad moral» de las potencias implicadas en la crisis.

«Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte», afirmó.

La estabilidad, subrayó, «solo» puede construirse «a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable». «Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia», expresó.

El mensaje papal se produce tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, que dejó, entre otros, la muerte del ayatolá Ali Jameneí luego de 36 años en el poder. Desde Teherán, Ali Larijani advirtió que responderán con una contundencia «nunca antes experimentada», mientras Donald Trump avisó que atacarán Irán con «una fuerza nunca antes vista» si concreta su amenaza.