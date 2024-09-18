Caracas (EFE).- El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este jueves diferir para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

En la sesión celebrada este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó hasta el artículo sexto la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

La discusión se trancó en el séptimo punto, cuyo borrador señala que la amnistía es para todas aquellas personas que se encuentren o puedan «ser procesadas o condenadas por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos», siempre que «esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia» de la normativa.

El diputado opositor Luis Florido, de la fracción Libertad, indicó que había que modificar el artículo debido a que, a su juicio, la solicitud de presentación ante la Justicia implica ya un señalamiento como culpable a las personas que estén judicializadas.

El chavismo, en cambio, argumentó que la Constitución establece que las personas deben estar presentes en un proceso penal.

El diputado chavista Jorge Arreaza, líder de la comisión encargada de la ley, propuso aplazar «la discusión del resto de los artículos para evitar caer en debates innecesarios» y «mantener el clima necesario de conciliación».

Asimismo, dijo esperar que se pueda aprobar la norma en la próxima sesión.

Expectativa en Venezuela por la aplicación de la ley de amnistía

El Legislativo, controlado por el chavismo, aprobó la semana pasada la propuesta en primera discusión, y luego sostuvo reuniones con sectores de la sociedad civil, entre ellos ONG y familiares de presos políticos, como parte de la consulta pública del borrador de la ley.

Una persona sostiene un cartel, el 10 de febrero de 2026, con mensajes que piden la aprobación de la ley de amnistía en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

En sus 13 artículos, la ley concedería «amnistía general y plena» a todas las personas «procesadas o condenadas» por una serie de delitos, excluyendo a los acusados por violaciones graves de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas, corrupción y «delitos contra el patrimonio público».

El proyecto cubre casos desde 1999, abarcando los 27 años de Gobiernos del chavismo, pero su artículo 6 la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas, entre el golpe de Estado de abril de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas desatadas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024.

El contenido de la propuesta puede cambiar en esta segunda discusión y, cuando se apruebe, quedaría sancionada como ley, y posteriormente enviada a la Presidencia para su promulgación y posterior publicación en Gaceta Oficial.

Este proyecto de amnistía se enmarca en un «nuevo momento político», anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el contexto de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero.

El debate de hoy tuvo lugar mientras jóvenes chavistas y estudiantes universitarios opositores marcharon en Caracas por el Día de la Juventud, y cuando el secretario de Energía de EE.UU. Chris Wright, continúa su histórica visita en el país suramericano, con un recorrido por dos instalaciones petroleras.