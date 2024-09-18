Los Ángeles (EE.UU.)(EFE).- Un juez federal ordenó este jueves a la Administración del presidente Donald Trump facilitar a decenas de venezolanos, enviados el año pasado a una prisión de seguridad en El Salvador, el regreso a Estados Unidos para que continúen sus procesos de inmigración, si así lo desean.

La decisión judicial representa un revés mayor para el mandatario estadounidense en su campaña de deportaciones masivas.

El juez James Boasberg ordenó al Gobierno de EE.UU. que permita la entrada al país de cualquiera de los más de 130 venezolanos que a partir de marzo de 2025 estuvieron recluidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).

Boasberg, que ha sido criticado por Trump, destacó en su orden que «esta situación nunca se habría presentado» si el Gobierno simplemente hubiera reconocido a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente.

Estados Unidos deberá pagar los pasajes aéreos y proporcionar la documentación necesaria para facilitar el viaje a quienes decidan regresar.

El regreso de venezolanos bajo custodia

La orden aclara que EE.UU. pondrá bajo custodia a los venezolanos elegibles para regresar al país, después de haberlos enviado en julio a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos Gobiernos.

En diciembre pasado Boasberg ya había dictaminado que el Gobierno Trump negó el debido proceso a este grupo de venezolanos y debía darles la oportunidad de tener una audiencia.

El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al CECOT impugnen su designación como enemigos extranjeros de EE.UU.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada en tiempos de guerra, y envió a El Salvador a inmigrantes que él acusó —sin presentar pruebas— de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que EE.UU. designó como organización terrorista.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward interpusieron la demanda, argumentaron que la deportación fue ilegal y afirmaron que El Salvador encarceló a los venezolanos a cambio de un pago.

La Casa Blanca mantiene otro pulso judicial por el envío de inmigrantes a El Salvador en el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, a quien expulsó junto a los venezolanos y que un juez ordenó retornar a EE.UU.