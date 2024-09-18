Los EE. UU. Gerald R. No se espera que Ford regrese hasta finales de abril o principios de mayo.

Portaaviones EE. UU. Gerald R. Ford en el Mar Caribe el mes pasado. Aprendiz de la Marina de los Estados Unidos/marinero Nathan Sears

El portaaviones EE. UU. Gerald R. Ford y sus buques de escolta desplegados en el Caribe serán enviados a Oriente Medio y no se espera que regresen a sus puertos de origen hasta finales de abril o principios de mayo.

La tripulación del barco fue informada de la decisión el jueves, según cuatro funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre la decisión.

Las nuevas órdenes del grupo de huelga de Ford harán que se una El U.S.S. Grupo de ataque de portadores de Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico como parte de la Campaña de presión resurgente de Trump contra los líderes de Irán.

El Presidente Donald Trump había indicado a principios de esta semana que quería enviar un segundo portaaviones a la región, pero ni él ni la Marina habían identificado el barco.