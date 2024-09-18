Los manifestantes han salido a las calles de las ciudades de toda Venezuela en la última señal de un cambio político embrionario tras la reciente caída de Nicolás Maduro.

Los estudiantes manifestantes se reunieron en el campus de la Universidad Central de Venezuela en Caracas el jueves para exigir la liberación de todos los presos políticos del país, el regreso de los activistas exiliados y una transición completa a la democracia. «¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!» Gritaron.

«Me niego a vivir en un país sin libertad de expresión», dijo Ángel Gutiérrez, un estudiante de literatura que fue uno de los cientos que asistió a la marcha pacífica, una muestra pública de disidencia impensable hace solo unas semanas, antes de que las fuerzas especiales estadounidenses se apoderaran del dictador de 63 años de Venezuela.

A medida que la multitud crecía, Gutiérrez, de 27 años, se quejó de que a lo largo de toda su vida adulta se había ignorado la voluntad de la gente. «Estoy aquí porque me niego a seguir aceptando que mi país siga adelante en estas condiciones… Un joven sin esperanza está muerto», dijo.

En otro indicio de un posible deshielo, la protesta fue publicitada por las cadenas de televisión venezolanas, incluida Venevisión, a las que durante años se les ha prohibido cubrir tales eventos. También se celebraron mítines en ciudades como Barquisimeto, Ciudad Guayana, Maracaibo y Mérida.

«Es increíble que estemos de vuelta en las calles. Deberían saber que nunca nos silenciarán», dijo John Pérez, un estudiante de relaciones internacionales, que se unió a la marcha en la capital de Venezuela.

Las manifestaciones dirigidas por estudiantes fueron la última, y más grande, de una serie que tuvo lugar desde que las tropas estadounidenses secuestraron a Maduro el 3 de enero y transformaron parcialmente el panorama político autoritario de Venezuela.

Mientras que gran parte del régimen de Maduro permanece en su lugar, liderado por su vicepresidenta Delcy Rodríguez, los nuevos líderes del país se han visto obligados a hacer una serie de concesiones importantes, incluyendo la liberación de más de 430 prisioneros políticos, proponer una amnistía, tolerar un número creciente de protestas y reescribir las leyes energéticas para permitir una mayor participación de las compañías petroleras extranjeras. Un pequeño número de periodistas extranjeros también fue permitido entrar al país esta semana.

«Es un momento muy extraño porque realmente no estamos en una transición a la democracia. No tenemos una fecha para una elección justa y libre. El mismo régimen está en el poder», dijo Jesús Armas, un destacado líder de la oposición que fue liberado el domingo después de 14 meses tras las rejas y asistió a la protesta universitaria.

«Pero al mismo tiempo, debido a la presión de los Estados Unidos, estamos empezando a ver cosas como la libertad de los presos políticos y la gente está empezando a perder [su] miedo«, dijo Armas, y agregó: «Pero, por supuesto, el régimen es el mismo«.

Yerwin Torrealba, un líder juvenil del estado del medio oeste de Yaracuy que fue liberado de prisión el mes pasado, dijo que se había asombrado de asistir a una protesta reciente sin ser molestado por la policía. «Hace dos meses, no podías hacer esto», dijo Torrealba, de 26 años, una activista del movimiento liderado por la exiliada Premio Nobel María Corina Machado.

«[Antes] publicarías una foto [en las redes sociales] y emitían una orden de arresto solo por hacer eso», agregó Torrealba. Ahora, sentía que las cosas estaban cambiando. Muchos activistas que se fueron a la clandestinidad después de que Maduro fuera acusado de robar las elecciones presidenciales de 2024 al sustituto de Machado estaban saliendo de su escondite.

«Este es un gran paso adelante. La gente se está volviendo activa en las calles una vez más», dijo Torrealba, expresando su confianza en que Venezuela estaba entrando en una nueva era menos autoritaria. «Todavía se está moviendo un poco lento, pero la transición se está desarrollando constantemente».

Los mítines del jueves se produjeron un día después de que el secretario de energía de los Estados Unidos, Chris Wright, aterrizara en Caracas prometiendo «una avalancha de inversión» en la nación sudamericana económicamente en dificultades.

En más escenas que habrían sido inimaginables hace solo unas semanas dado el estado tóxico de los lazos entre Estados Unidos y Venezuela, el enviado de Trump fue serenatado por un grupo de jóvenes músicos venezolanos con maracas y arpas.

Hablando con los periodistas en los escalones del palacio presidencial de Miraflores, Wright dijo: «Hoy traigo un mensaje del presidente Trump: está apasionadamente comprometido a transformar absolutamente la relación entre los Estados Unidos y Venezuela, como parte de una agenda más amplia para hacer que América vuelva a ser grande».

Delcy Rodríguez le dijo a su invitado norteamericano: «Estamos seguros de que esta primera visita abrirá la puerta a muchos más».

Poco más de un mes antes, Rodríguez había acusado a la administración de Trump de utilizar la acción militar para «capturar» los recursos naturales de Venezuela, que incluyen las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo. La presidenta interina de Venezuela hizo una nota más diplomática en una rara entrevista con NBC News el jueves, anunciando que estaba considerando aceptar una invitación para visitar los Estados Unidos. Si tal visita se materializa, sería la primera de su tipo desde 1999, el año en que el mentor de Maduro, Hugo Chávez, tomó el poder.

Los observadores siguen siendo escépticos sobre el grado en que la administración interina de Rodríguez estará dispuesta a ceder el control y advertir que las señales limitadas de la reforma democrática podrían revertirse fácilmente.

El domingo, el líder de la oposición Juan Pablo Guanipa fue llevado de nuevo a detención por hombres armados pocas horas después de ser liberado de una temporada de ocho meses en prisión y luego puesto bajo arresto domiciliario. Cientos de presos políticos permanecen tras las rejas.

Hablando con una cadena de televisión a favor de Trump el pasado fin de semana, el hermano de Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, descartó la celebración de nuevas elecciones en el futuro «inmedio», mientras el país se estaba «estabilizado».

Muchos ven sus concesiones a la Casa Blanca como una estratagema para permanecer en el poder, al retrasar una votación hasta después de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, en 2028.

«Creo que si son inteligentes, van a encadenar a la administración Trump hasta que la administración Trump ya no esté en el cargo, y luego esperan que todos se olviden de las cosas», dijo Michael Paarlberg, un ex asesor latinoamericano de Bernie Sanders.

«Creo que Trump ya se ha olvidado en gran medida de Venezuela», agregó Paarlberg.