Edmundo González Urrutia suspende agenda por razones de salud

La Vocería Oficial de Venezuela informó este lunes que el presidente electo Edmundo González Urrutia presenta una dolencia en la cadera y permanecerá en reposo durante los próximos días por indicación médica, en atención a su salud.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la oficina señaló que González “atraviesa una dolencia en la cadera por la que está recibiendo atención médica” y que, siguiendo las recomendaciones, suspenderá temporalmente su agenda pública.

Indicó que el dirigente no atenderá compromisos ni concederá entrevistas mientras cumple el proceso de recuperación. No se aclararon detalles sobre el diagnóstico ni sobre el tiempo estimado de reposo.

La Vocería Oficial de Venezuela, espacio por donde González y la líder opositora María Corina Machado difunden información, añadió que el presidente electo “se mantiene en contacto permanente con su equipo y atento a los asuntos del país”.

Asimismo afirmó que retomará plenamente sus actividades “en cuanto cuente con autorización médica”.

Machado envió deseos de pronta recuperación a González: “Querido Edmundo, los venezolanos estamos muy pendientes de ti y rezamos para que te recuperes muy pronto y sigas adelante con tu extraordinario trabajo”.

María Corina Machado regresará a Venezuela

La condición de salud de Edmundo González Urrutia se conoce solo horas después de que María Corina Machado aseguró que ella tiene previsto regresar a Venezuela en las próximas semanas. Sobre ese punto, el mandatario electo no ha hecho declaraciones ni ha precisado si contempla regresar pronto al país.

“Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero”, manifestó la dirigente en un video difundido en sus redes sociales, luego de señalar que su objetivo es garantizar una transición ordenada hacia la democracia, un acuerdo nacional para lograr la gobernabilidad y prepararse para “una nueva y gigantesca” victoria electoral.

En los comicios presidenciales del 28 de julio del 2024, González ganó con 7.443.584 votos (67%), mientras que el candidato del chavismo, Nicolás Maduro, hoy preso en Nueva York por cargos relacionados con narcoterrorismo, obtuvo 3.385.155 votos (30%).

Aún no está claro si González podrá asumir la Presidencia mientras se convoca a unas eventuales elecciones.