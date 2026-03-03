Crudo Brent rompe la barrera de los 85 dólares

Caracas, 3 de marzo de 2026.

El precio del barril de crudo Brent rompió la barrera de los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024, tomando en cuenta que este repunte es consecuencia directa de la intensificación del conflicto geopolítico en el Medio Oriente. La escalada bélica provocó el cierre estratégico del estrecho de Ormuz, un punto neurálgico por donde transita el 20% del suministro global de petróleo y gas. En este contexto, la suspensión del tránsito marítimo y el retiro de coberturas por parte de las aseguradoras dispararon las tarifas de transporte, generando una presión alcista inmediata en los mercados energéticos internacionales.

Analistas de Commerzbank advierten que la estabilidad de los precios dependerá de la magnitud y duración del bloqueo. Mientras que el mercado ya asimila un escenario de reducción de suministro del 5%, un cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría reducir la oferta global en un 20%. De cumplirse este pronóstico de desabastecimiento severo, los expertos señalan que el precio del crudo podría escalar rápidamente por encima de los 100 dólares, impactando de forma crítica en la economía global.