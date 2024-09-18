El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará este viernes a Fort Bragg, Carolina del Norte, para sostener un encuentro con miembros de las fuerzas especiales y sus familias. La visita tiene como objetivo reconocer a los efectivos que ejecutaron la «Operación Resolución Absoluta», la cual resultó en la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la agenda presidencial durante una rueda de prensa ofrecida este martes. La funcionaria detalló que el mandatario estará acompañado por la primera dama, Melania Trump, en lo que describió como un acto para honrar a los componentes de las unidades de élite que participaron en la incursión realizada el pasado 3 de enero en Caracas.

Leavitt calificó la maniobra militar como una operación exitosa que permitió poner bajo custodia de las autoridades a quien Washington define legalmente como un narcoterrorista.

«Sé que tanto el presidente como la primera dama esperan con ansias esta visita», manifestó.