El hijo de el líder de la oposición venezolana, Juan Pablo Guanipa, confirmó que su padre se encuentra en su residencia en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, donde cumplirá arresto domiciliario tras ser detenido el pasado domingo, horas después de su excarcelación.

Por lapatilla.com

Además informó que su padres tiene un grillete electrónico, prohibición de declarar a los medios, prohibición de salida en redes sociales, es decir menos libertades que las iniciales.

«Estamos emocionados pero mi padre tiene menos libertad que el domingo, y no normalizar el hecho que porque ahora esta en casa todo esta bien, sigue habiendo una injusticia que se cometió, sigue habiendo un secuestro que ocurrió, no puede quedarse sin hablarse de eso, sigue habiendo una medida que supuestamente fue violada por él, y no es el caso porque él no violó su libertad inicial».

Sobre su salud

El hijo recalcó que se encuentra muy bien de salud y que durante su cautiverio él se alimentó bien. Él esta bien es estos momentos.

“Él está fuerte, es inquebrantable. Está mas fuerte que nunca (…) el gobierno de EEUU se ha portado a la altura de la situación. Le agradecemos mucho»

Llama a seguir luchando por la liberación de todos los presos políticos: «Miedo tenemos todos, pero tenemos que seguir peleando para poder vivir libres». «pero si eso es lo que va a comandar nuestro accionar y nadie habla y sale, nadie se va a enterar de que vivimos en una dictadura».

El nuevo escenario de Juan Pablo Guanipa: Puntos clave de la medida

Vigilancia Tecnológica: El uso del dispositivo electrónico asegura un monitoreo constante de su ubicación, restringiendo su movilidad y simbolizando una «cárcel invisible».

Silencio Forzado: La prohibición de hablar con la prensa busca neutralizar su influencia en la opinión pública, cortando su principal canal de comunicación con los ciudadanos.

Impacto Político: Estas medidas se interpretan como un intento de desarticular el liderazgo opositor sin recurrir necesariamente a un encarcelamiento en recinto penitenciario, pero logrando un efecto de aislamiento similar.