El 25 de agosto de 2025, el expresidente Donald Trump insistió nuevamente ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para revocar las licencias de emisión de **ABC y NBC**, alegando que sus contenidos son “parciales y falsos” hacia él. También planteó que estas cadenas deberían pagar sumas millonarias por utilizar el espectro público.

—

* **Reuters / versión en español**: Trump calificó las noticias de ABC y NBC como tendenciosas, promotoras de "malas historias" sobre su persona, y sugirió que, según algunos, la FCC debería revocar sus licencias. Propuso además que paguen licencias onerosas por el espectro radioeléctrico.

* **New York Post**: Trump llamó a ambas cadenas “FAKE NEWS”, afirmando que 97?% de su cobertura es negativa hacia él —una cifra no verificada— y las calificó como un brazo del Partido Demócrata.

* **Axios**: También destacó su agresivo discurso: que ABC y NBC deberían perder sus licencias o pagar fuertemente por “perjudicar a republicanos y conservadores”. Insistió en que el periodismo corrupto “no debe ser recompensado, su licencia debe ser terminada”.

* **The Daily Beast**: Informó que, en un arrebato nocturno en Truth Social, Trump llamó a las cadenas “corruptas” y advertió que son una amenaza para la democracia. Además, hizo comentarios personales contra figuras como Jonathan Karl.

—

### Implicaciones legales e institucionales

* La FCC otorga licencias únicamente a emisoras locales, no a cadenas nacionales como ABC o NBC. Revocar licencias por razones de sesgo informativo implicaría interferencia editorial, contraviniendo la Primera Enmienda. Intentos similares han sido revocados por tribunales.

—

Trump vuelve a lanzar un ataque simbólico contra medios críticos, acusándolos de sesgo político y exigiendo castigos regulatorios extremos. Aunque plantea que las cadenas deberían revocar sus licencias o pagar más por el uso de espectro, jurídicamente esas acciones no tienen sustento: la FCC no puede intervenir basándose en contenido editorial, y la Primera Enmienda lo protege.

El verdadero impacto podría ser político e institucional: tensar las relaciones con medios independientes, condicionar regulaciones y moldear un entorno mediático más controlado. Sin embargo, legalmente, esas amenazas son más retórica de campaña que medida con posibilidad de aplicarse efectivamente.

—

