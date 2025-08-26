* [Financial Times](https://www.ft.com/content/f11c73cd-e7e0-419f-991c-e4cac9f2907e?utm_source=chatgpt.com)

* [Diario AS](https://as.com/us/actualidad/aviones-mansiones-joyas-y-mas-estos-son-todos-los-bienes-que-estados-unidos-confisco-a-nicolas-maduro-n/?utm_source=chatgpt.com)

* [El País](https://elpais.com/us/2025-08-13/estados-unidos-asegura-que-se-ha-incautado-de-700-millones-de-dolares-en-activos-de-maduro.html?utm_source=chatgpt.com)

Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, ha reforzado una ofensiva pública e institucional contra el régimen venezolano, centrada en la lucha contra el narcotráfico. Sus declaraciones han elevado la tensión diplomática y reforzado la narrativa de que Venezuela opera como un narcoestado.



* **Recompensa por Maduro:**<br />

El 7 de agosto de 2025, Bondi anunció el aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente Nicolás Maduro a **50 millones de dólares** —el doble del monto anterior—, acusándolo de colaborar con carteles como el Tren de Aragua, Sinaloa y el Cártel de los Soles ([Financial Times][1], [El País][2], [Departamento de Justicia][3]).

* **Confiscación de bienes:**

También reveló que EE.?UU. incautó activos valorados en aproximadamente **700 millones de dólares** vinculados a Maduro, incluyendo aviones, propiedades, vehículos de lujo, joyas, y efectivo ([Diario AS][4]).

* **“Puentes aéreos” del narcotráfico:**

Bondi informó que el Departamento de Justicia investiga una red de **“puentes aéreos”** desplegados desde Venezuela y otros países (Honduras, Guatemala, México), mediante los cuales se trafica cocaína, heroína y marihuana hacia EE.?UU., facilitados por sobornos a autoridades locales ([infobae][5]).

* **Mensaje firme de justicia:**

En sus palabras, Bondi enfatizó que, bajo la dirección de Trump, los jefes de los cárteles terminarán **"tras las rejas estadounidenses de por vida"** ([Semana][6]).



La estrategia comunicacional de Bondi es clara y contundente: desde Washington se busca elevar la presión contra el régimen de Maduro, señalándolo como líder de un narcoestado. Las herramientas empleadas son principalmente simbólicas —ofertas de recompensa multimillonaria, confiscación masiva de bienes— pero tienen impacto en la narrativa internacional sobre la gobernabilidad venezolana.

Al mismo tiempo, la exposición mediática de los mecanismos estructurales del narcotráfico, como los “puentes aéreos”, fortalece la percepción de que el régimen protege estas rutas logísticas y cuenta con complicidad institucional. Las declaraciones de Bondi reafirman así una política de criminalización del liderazgo venezolano y una estrategia de seguridad continental que combina sanciones, inteligencia y exposición pública.



