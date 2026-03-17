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Diosdado Cabello asegura que el chavismo no está «arrinconado» ni «de retirada»

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Diosdado Cabello asegura que el chavismo no está «arrinconado» ni «de retirada»
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Política
  • 17 de marzo de 2026
By Redacción - 9 segundos ago
0 1 2 minutes read

Caracas (EFE).- El ministro de Interior venezolano y secretario general del partido de Gobierno, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el chavismo no está «arrinconado» ni «de retirada», en un contexto marcado por los cada vez mayores acercamientos con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

«La opción es vencer, no hay otra opción, la única opción que nosotros tenemos será siempre vencer, y eso lo garantiza la unidad del pueblo, eso lo garantiza seguir por el camino de Hugo Chávez, seguir sumando fuerza para que la revolución bolivariana cada día sea más fuerte», dijo en una actividad del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Trujillo (oeste) transmitida por el canal estatal VTV.

Junto al hijo de Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, el ministro aseguró que «no habrá nada que pueda detener a la revolución bolivariana», en referencia al proyecto y movimiento político impulsado por el fallecido mandatario.

«Nadie podrá con la revolución bolivariana»: Diosdado Cabello

«Esta revolución será por siempre indetenible, nada ni nadie podrá con la revolución bolivariana», sostuvo.

Según Cabello, el chavismo «salió más fortalecido» después de la muerte de Chávez, en 2013, y hoy «sigue gobernando con la hermana Delcy Rodríguez al frente, que tiene el apoyo del pueblo ante la difícil situación».

Diosdado Cabello
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello en una fotografía de archivo. EFE/ Ronald Peña R

El funcionario instó a las autoridades y miembros del PSUV a seguir en la calle, mientras que a los seguidores del chavismo pidió acompañar con oraciones a Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, también capturada por EE.UU. en medio de los ataques del pasado 3 de enero en territorio venezolano.

Luego de esta operación militar, Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada y, en dos meses y medio, ha destituido a autoridades puestas por Maduro e impulsó una sustancial reforma de una ley petrolera para abrir el sector a la inversión extranjera, en medio de los acercamientos con EE.UU., que han resultado, entre otras cosas, en la reanudación de relaciones, tras siete años de ruptura.

Además, el Gobierno de Rodríguez ha excarcelado a cientos de presos políticos y promovido una amnistía que también ha permitido otorgar libertad plena a miles de personas con medidas cautelares.

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