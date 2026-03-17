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Delcy Rodríguez denuncia que hubo un intento de «parar el transporte» en Caracas

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Delcy Rodríguez denuncia que hubo un intento de «parar el transporte» en Caracas
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Economía
  • 17 de marzo de 2026
By Redacción - 9 segundos ago
0 1 2 minutes read

Caracas (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este lunes que hubo un intento de «parar el transporte» en Caracas, luego de que miembros del sector convocaran a una huelga para exigir un incremento de la tarifa mínima y que no tuvo mayores repercusiones.

«Intentaron parar el transporte en la ciudad capital y mi llamado es a que Venezuela trabaje y que dejen trabajar a quien quiera trabajar», dijo la mandataria en un video transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

EFE constató que varias unidades de transporte estaban operando en distintas zonas de Caracas y que había un poco más de personas en las paradas de autobuses de lo habitual.

Según medios locales, el paro se cumplió parcialmente, sobre todo en horas de la mañana, lo que generó colas de personas en paraderos y aglomeración de pasajeros en el Metro de Caracas.

Personas esperan en una parada de autobús este lunes, durante un paro de transporte en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Los transportistas exigen que se concrete un aumento del 100 % del pasaje mínimo, a 120 bolívares, un monto cercano al salario mínimo, de 130 bolívares mensuales, y que hoy equivale a 26 centavos de dólar, según la tasa oficial.

El sector también pide a las autoridades la devolución de unidades retenidas por haber operado con tarifas no oficiales, según medios locales.

Invitación al programa de convivencia

Rodríguez rechazó que se intentara «impedir el derecho a la libre movilidad» e invitó a los transportistas a participar en el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz creado por la líder chavista el pasado enero para celebrar reuniones con distintos sectores.

«Todos, sin excepción, van a ser escuchados, (…) sus aspiraciones, sus problemas, pero yo lamento mucho que, desde el exterior, con un teléfono, se siguen activando sectores extremistas del país», dijo este lunes la mandataria, sin dar mayores detalles.

El objetivo del programa, agregó, es «buscar la convivencia y la coexistencia desde la diversidad y desde el antagonismo», con el fin de que Venezuela «pueda recuperar normalidad en su vida».

Personas caminan durante un paro de transporte este lunes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, dijo en su canal de Telegram que se aplicó un «plan de contingencia para contrarrestar la situación que se presentó con el transporte superficial».

Explicó que los diferentes entes de la Alcaldía «pusieron a disposición sus unidades de transporte para movilizar al pueblo hacia sus lugares de trabajo y destinos».

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) aseguró en Instagram que apoyó con varias de sus unidades a la «población afectada por el paro convocado por el sector transporte».

En X, el opositor y exgobernador César Pérez Vivas rechazó las declaraciones de la mandataria y dijo: «Ahora ningún gremio, sindicato o sector social puede ejercer el derecho a la manifestación o a la huelga porque sale la señora Delcy Rodríguez a calificarlos de ‘extremistas’ que acatan órdenes del exterior».

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