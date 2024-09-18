La ley de amnistía general debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos, pero puede al mismo tiempo excluir a opositores como María Corina Machado

Delcy Rodríguez sostiene el documento de la ley de amnistía este jueves, en Caracas. Foto: EFE/ Ronald Pena R

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, pidió este jueves a la Asamblea Nacional, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión que busca reformar el sistema de justicia del país, que revisen los casos que no estén contemplados en la recién aprobada ley de amnistía para presos políticos.

«Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia«, expresó Rodríguez al recibir en Miraflores a la comisión que hará seguimiento al cumplimiento del proceso de amnistía.

Dijo además sentirse «muy complacida» por la aprobación de esta legislación, por lo que firmó la ley para que pueda ser publicada en la Gaceta Oficial y comience su aplicación.

Luego del acto, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó a los medios presentes en Miraflores que esta ley puede sentar las bases para mirar hacia el futuro y para emprender un nuevo camino de paz en Venezuela.

Asimismo, ratificó que la comisión de seguimiento, integrada por 23 diputados, podrá recibir los casos que estén contemplados en la ley, así como los de cualquier persona que sienta que su proceso deba ser abordado.

Ley de Amnistía

El Parlamento aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía general que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos, pero puede al mismo tiempo excluir a opositores como la premio nobel de la paz de 2025, María Corina Machado.

El artículo 7 -traba que llevó a aplazar el debate el 12 de febrero- fue modificado y aprobado por unanimidad.

Mantiene que la amnistía abarca «a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos» en 27 años del chavismo, que «esté a derecho o se ponga a derecho», es decir que involucra a los tribunales, señalados de servir al chavismo.

El texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.

«Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a fines del otorgamiento de la amnistía», dice el texto.

El artículo 8 enumera los hechos específicos que cubre la amnistía, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones. Fue aprobado.

El artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución.

También excluye a «las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras».