La presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que la Constituyente Laboral impulsada por el chavismo garantizará los derechos y beneficios de los trabajadores venezolanos, tras liderar una reunión de revisión sobre los avances de este proceso.

Rodríguez, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, informó que se evaluó el desarrollo de esta instancia y reiteró que su objetivo central es “fortalecer la protección social” de la clase trabajadora.

En el encuentro participaron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega Sánchez; el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate; el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, entre otros funcionarios.

La revisión, indicaron medios oficiales, forma parte de un proceso de consultas con trabajadores para recoger propuestas y diseñar políticas públicas orientadas a consolidar el modelo laboral venezolano.

¿Qué se sabe de la Constituyente Laboral?

La llamada Constituyente Laboral comenzó formalmente el 15 de diciembre con el Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera. Días después, sus promotores entregaron un Plan Productivo que contempla nuevas acciones para supuestamente fortalecer el sistema económico nacional.

En enero, Rodríguez expresó que aspira a que este proceso permita aprobar una ley que refleje principios de justicia social e inclusión, inspirados, según dijo, en el ideario de Simón Bolívar.

También señaló que las sanciones internacionales han afectado al país que han impactado el bienestar de la población. De acuerdo con el régimen, el proceso constituyente plantea debatir y proponer reformas que consoliden un nuevo modelo económico y social, otorgando mayor participación y beneficios a la clase trabajadora, que hasta ahora no se han hecho efectivas.

El plan presentado por la comisión promotora incluye medidas para impulsar la sustitución de importaciones, la fabricación nacional de insumos y la recuperación de la capacidad instalada en industrias estratégicas.

También propone la reactivación de empresas y tierras ociosas bajo gestión directa de los trabajadores, así como una mayor articulación entre empresas del Estado y el Poder Comunal.

Entre las áreas priorizadas figuran el sector agroalimentario, hidrocarburos, industrias básicas, salud, servicios públicos y educación técnica. Asimismo, se contemplan iniciativas para reducir la dependencia tecnológica externa, promover la innovación y atender los desafíos asociados a la digitalización del trabajo.

El proceso también plantea la defensa de los derechos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que establece límites a la jornada laboral, protección contra despidos injustificados y garantías en materia de seguridad social y salud ocupacional.