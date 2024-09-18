Entre los detenidos se encuentran: Joharlim Enrique Luzardo Noria, inspector jefe de fotografía forense del Cicpc; el inspector Álvaro Roger Valladares Eslava, adscrito al área técnica, y el comisario jubilado José Gregorio Rivas Sifontes

Foto Archivo

Un grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue detenido por negarse a manipular evidencias o informes relacionados con la Operación Determinación Absoluta, el operativo militar de Estados Unidos que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa el pasado 3 de enero.

Familiares y allegados de los funcionarios aseguraron, en una carta a la que tuvo acceso Runrun.es, que varios profesionales del Cicpc fueron convocados a una reunión el pasado 23 de enero bajo presunto engaño para ser coaccionados a suministrar información falsa o alterar los resultados de las investigaciones periciales de los hechos ocurridos en Fuerte Tiuna.

Al negarse, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y se les acusó del presunto “intento de homicidio” contra el director del Cicpc, Douglas Rico.

“Él siempre ha sido super ético, tiene 26 años de servicio y es intachable. Se negó a firmar unas vainas del 3 de enero… y los han mentido como un intento de homicidio a Douglas Rico”, expresó al medio digital una persona allegada a uno de los detenidos.

“Desde ese momento y hasta la fecha (1 de febrero, según el testimonio), se mantuvo en un estado de desaparición forzada, ya que las autoridades no suministraron información oficial sobre su paradero ni permitieron contacto alguno con sus familiares o abogados”, agregó.

Entre los detenidos confirmados por familiares se encuentran: Joharlim Enrique Luzardo Noria, inspector jefe de fotografía forense del Cicpc; el inspector Álvaro Roger Valladares Eslava, adscrito al área técnica, y el comisario jubilado José Gregorio Rivas Sifontes.

Torturan a funcionarios del Cicpc

Los allegados aseguraron que un grupo de estos detenidos se encuentra recluido en El Rodeo I, en el estado Miranda y que los mantienen con capuchas durante todo el día, las cuales solo se les retiran para comer. Además, presentan signos evidentes de tortura física.

“Cuando los fueron a ver al Rodeo estaban todos coñaceados y vueltos mierda”, aseguró una fuente, que prefirió no ser identificada.

Se estima, según el medio, que existen aproximadamente 30 personas en condiciones similares, quienes permanecen aisladas y sin el debido proceso legal.

Los familiares de los funcionarios detenidos exigen que estos casos sean registrados como violaciones directas a los derechos humanos y demandan al Estado el respeto al debido proceso y la libertad inmediata de quienes solo cumplieron con su deber como profesionales en la investigación penal y criminalística.

Ataque militar estadounidense

En la madrugada del 3 de enero, tropas estadounidenses ejecutaron ataques en Caracas, La Guaira y otros tres estados venezolanos, capturando a Maduro y Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser presentados ante un tribunal federal.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que el ataque dejó un saldo de entre 100 y 120 venezolanos muertos, entre civiles y militares.

Aseguró que la operación se llevó a cabo con «bombarderos, helicópteros artillados con misiles y armas químicas» que impactaron zonas residenciales, donde fallecieron «ancianos, niños y mujeres».