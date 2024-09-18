«La consulta popular es un mecanismo de democracia directa y participativa»: Presidenta (E) Delcy Rodríguez a una semana de la Consulta Popular Nacional

Caracas, 01 de marzo de 2026.

La Presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, durante su participación en el simulacro electoral de este domingo, aseguró que la Consulta Popular Nacional es un ejercicio de democracia directa contemplado en la Constitución Bolivariana.

«Estamos muy contentos en este ejercicio democrático, que además estamos en un acto constitucional. En la democracia venezolana está contemplada en la Constitución que la consulta popular es un mecanismo de democracia, así que estamos ejerciendo otra vez con el pueblo», destacó.

A su vez, agregó que este ejercicio se basa en políticas públicas concebidas desde la base: «Estamos ejerciendo otra vez con el pueblo decidiendo las políticas públicas, así que estamos amparados por la Constitución de Venezuela, profundizando la democracia», expresó.

La Dignataria (E) enfatizó que la Consulta Popular Nacional «es una oportunidad extraordinaria en este primer trimestre para marcar rumbo a Venezuela. Es una Venezuela que cada día madura más colectivamente, que cada día toma más conciencia colectiva y nosotros estamos llamados a afianzar el Poder Popular».