Conatel cerró emisora Urbana 94.3 FM en Guatire y confiscó sus equipos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa indicó que el procedimiento se realizó el 20 de febrero, cuando funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, acompañados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, acudieron a la sede de la radio. Al menos 23 personas se quedaron sin empleo

Salserísima 94.3 FM tenía una señal con 16 años de trayectoria ininterrumpida | Foto: Unsplash

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Urbana La Salserísima 94.3 FM, ubicada en Guatire, estado Miranda, y procedió a la incautación de sus equipos de transmisión. Así lo denunciaron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la organización Espacio Público.

De acuerdo con el SNTP, el procedimiento se realizó el 20 de febrero, cuando funcionarios de Conatel, acompañados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, acudieron a la sede de la radio y ordenaron el cese inmediato de las transmisiones.

La directiva de la emisora confirmó al sindicato que las autoridades decomisaron los equipos, lo que dejó fuera del aire a una señal con 16 años de trayectoria ininterrumpida.

23 trabajadores se quedaron sin empleo

El SNTP advirtió que la medida afecta el derecho colectivo al acceso a la información y deja sin empleo a 23 trabajadores, entre personal técnico, administrativo y productores.

Por su parte, Espacio Público informó que la emisora comunicó a su audiencia que el cierre se ejecutó bajo el argumento de un “proceso sancionatorio”.

La organización señaló que la confiscación de los equipos impide cualquier posibilidad inmediata de retomar transmisiones.

El cierre de Urbana 94.3 FM se suma a otras medidas recientes contra emisoras en el interior del país.

El pasado 7 de enero, Conatel ordenó la salida del aire de Impacto 105.3 FM, en La Fría, estado Táchira, tras no renovar su concesión. Según confirmó el SNTP, en ese caso también se decomisaron los equipos de transmisión.

En la misma localidad, el 18 de noviembre, cerraron Sonora 89.5 FM, la emisora más antigua de La Fría, igualmente por no renovación de concesión. Sus propietarios iniciaron la actualización de la documentación requerida y permanecen a la espera de una respuesta oficial.

El SNTP ha señalado que la no renovación de concesiones, acompañada del decomiso de equipos, se ha convertido en un mecanismo frecuente que reduce el número de medios activos, especialmente en regiones fuera de los principales centros urbanos.

Advirtió que estas acciones limitan el pluralismo informativo y afectan el derecho al trabajo de periodistas y trabajadores del sector.

Más de 300 emisoras de radio cerradas en Venezuela

Datos publicados por Espacio Público en mayo de 2025 indican que al menos 325 emisoras de radio habían sido cerradas en Venezuela desde 2003 hasta abril de 2025.

La organización recordó que 2022 se ubicó como el año con mayor número de cierres, con 81 estaciones fuera del aire. El cierre de una emisora, expresó, no solo implica apagar una señal, sino restringir el acceso a información diversa y reducir los espaciospara la expresión ciudadana.