Tras su liberación, José Vicente Romero Peña se reencontró con su hijo en el estadio de béisbol de Carrizal, en los Altos Mirandinos

Fotos El Tequeño

La noche de este lunes fue liberado José Vicente Romero Peña, el taxista detenido desde el pasado 8 de enero en la urbanización Colinas de Carrizal en los Altos Mirandinos por celebrar la operación militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El diario regional El Tequeño reseñó que Romero fue arrestado mientras cumplía con un servicio de transporte, luego de que funcionarios policiales revisaran su teléfono celular y encontraran un mensaje privado de WhatsApp celebrando lo ocurrido el 3 de enero.

“Siii ya cayeron… falta Diosdado, somos libres”, fue el mensaje compartido en la aplicación que sirvió como evidencia para imputarle cargos de traición a la patria e incitación al odio.

Tras su liberación, Romero se reencontró con su hijo en el estadio de béisbol de Carrizal, donde familiares y vecinos celebraron el fin de su detención.

José Vicente Romero Peña se reencontró con su hijo. Foto El Tequeño

Durante este lunes también fue liberado Eudi Andrade Boscan, mototaxista de Los Salias que fue detenido hace más de un año y permanecía en Yare I.

Amnistía marca giro político tras captura de Maduro

Ambas excarcelaciones forma parte de la ley de amnistía promulgada el jueves pasado. La iniciativa fue promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó el sábado que 1.500 presos políticos han solicitado acogerse al beneficio y que unas 11.000 personas que se encontraban bajo régimen de libertad condicional obtendrán libertad plena con la nueva normativa.