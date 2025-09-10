Con un “break perfecto”, en cada bocado, Nestlé Professional® se consolida como el socio estratégico de sus aliados, para ofrecer soluciones completas que impulsan el crecimiento y satisfacen las demandas de un mercado en constante evolución. En un entorno donde el consumo fuera del hogar se acelera, la innovación se convierte en un pilar fundamental para crear experiencias memorables.

KITKAT® y CHURROMANÍA® se unen para crear una experiencia única

EntornoInteligente.com / Caracas, 10 de septiembre de 2025— Nestlé Professional® Venezuela, la división de negocio de Nestlé®, que acompaña a sus clientes en el desarrollo de soluciones creativas, innovadoras y de valor agregado, se complace en anunciar una alianza con la reconocida cadena Churromanía® para el lanzamiento de un nuevo y delicioso producto: ¡churros con “topping” de KITKAT® untable!

Esta colaboración nace de la búsqueda constante de las marcas por ofrecer soluciones creativas y rentables a sus clientes. En esta oportunidad, se unen el sabor único de KITKAT® con la tradición de los churros de Churromanía®, buscando una nueva experiencia que fusiona lo clásico con lo moderno. Esta nueva mezcla, diseñada especialmente para el mercado venezolano, ya está disponible en las 37 tiendas de Churromanía®, e invita a los amantes del chocolate a disfrutar de un BREAK® perfecto, en cualquier momento del día.

Esta alianza representa una apuesta de Nestlé Professional® por la innovación y el crecimiento de sus aliados, aprovechando la sólida presencia y el reconocimiento de KITKAT®. También, refleja la confianza en el mercado venezolano y el compromiso de ambas marcas en ofrecer productos de alta calidad, que se adapten a la demanda del consumidor.

Con un “break perfecto”, en cada bocado, Nestlé Professional® se consolida como el socio estratégico de sus aliados, para ofrecer soluciones completas que impulsan el crecimiento y satisfacen las demandas de un mercado en constante evolución. En un entorno donde el consumo fuera del hogar se acelera, la innovación se convierte en un pilar fundamental para crear experiencias memorables.

"Estamos emocionados de traer esta nueva propuesta a nuestros consumidores. Esta alianza con Churromanía® nos permite combinar la calidad y el sabor de KITKAT® con la experiencia única de sus productos, creando una oferta de valor que sabemos se volverá viral", comentó Antonio Sánchez, Director de Negocios de Bebidas, Alimentos y Nestlé Professional.

Para más información sobre de los nuevos lanzamientos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales @nestleprofessionalve y @nestlecontigo y visitar la página web www.nestle.com.ve.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimenez

Visite también