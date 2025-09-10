Sandra Garcia

EntornoInteligente.com/ Cervezas 1906 estrena RED: un corto protagonizado por Cristina Trenas

Una pieza audiovisual producida por Little Spain, para una Inmensa Minoría, concebida sin guion y que celebra la improvisación como forma de vida.



Junto a la reconocida productora, directora y guionista, participan otros creadores como Santos Bacana y Rogelio González, directores de cine y socios de Little Spain, la diseñadora La Condesa y los chefs Diego Guerrero y Carlos Casillas, entre otros.



Una propuesta que busca nuevas formas de comunicación auténticas y sin filtros.

Madrid, 10 de septiembre de 2025.- Cervezas 1906 presenta el estreno exclusivo de RED “Un día con Cris Trenas”, un corto que nace sin guion, sin filtros y con un único propósito: celebrar la improvisación como forma de vida.

De la mano de Cris Trenas, creadora apasionada, reconocida por su mirada auténtica y su capacidad para transformar lo cotidiano en momentos inolvidables, RED: “Un día con Cris Trenas” sirve de homenaje a la belleza de lo inesperado. Red Vintage de Cervezas 1906 se convierte aquí en la compañera perfecta de esas noches que no se planean, pero que se recuerdan siempre.

En un tiempo en el que todo parece estar planificado, se atreve a reivindicar lo contrario: la improvisación como forma de vida. Con una trayectoria marcada por la innovación y la atención al detalle, Cris Trenas aporta una mirada íntima que ayuda a sumergirte en ese “caos ordenado” que define tanto a la vida nocturna como a la propia identidad de la gama Red Vintage de 1906. Una cerveza con carácter que acompaña los momentos más auténticos.

“Ha sido un placer haber podido desarrollar junto a 1906 Red Vintage esta pieza, un día en mi vida, contado sin guion, con total libertad” ha destacado Cris Trenas.

Junto a la reconocida productora, directora y guionista, el documental ha contado con las apariciones de Santos Bacana y Rogelio González, directores de cine y socios de Little Spain, la diseñadora La Condesa y los chefs Diego Guerrero y Carlos Casillas, entre otros.

La colaboración entre Cris Trenas y Cervezas 1906 responde a una visión compartida que busca nuevas formas de comunicación auténticas y sin filtros, orientadas a conectar de manera natural con un público joven, para quienes la espontaneidad y lo desenfadado forman parte esencial de su estilo de vida. Cris Trenas se ha consolidado como un referente en el ámbito audiovisual y cultural. Por su parte, Cervezas 1906 ha construido su identidad en torno a la excelencia, la singularidad y el carácter, posicionándose como una marca que conecta con un público que busca experiencias únicas y de calidad.

“Desde el primer momento descubrimos que Cris Trenas compartía la misma forma de entender la vida y el arte que nosotros. Red Vintage representa esa actitud espontánea que convierte lo inesperado en inolvidable” afirma Juan Martinez- Inchausti, Brand Manager de Cervezas 1906 en Hijos de Rivera.

De esta forma, se convierte en mucho más que un documental: es un retrato de esa Inmensa Minoría que vive de acuerdo con sus propias reglas. Una invitación a perder el miedo a lo inesperado y a disfrutar de la improvisación como un arte en sí mismo.

Ficha técnica RED

Anunciante: Hijos de Rivera

Marca: 1906 Red Vintage

Director de marketing: Ramón de Meer

Marketing Manager: Luis Romero

Brand Manager Juan Martínez-Inchausti

Agencia: .Monks

Agencia de PR: Evercom

Agencias de Medios: Havas y Globant

Group Creative Director: Javier Iglesias

Supervisor Creativo: Mario Gismera

Head of Art: Hugo Costa

Directoras de Arte: Carmen Bescansa y Whinnifer Feliz

Redactores: Sheila Orro y Antón González

Director de Cuentas: Laura Gerpe

Project Manager: Daniel Alconada

Head of Video: Pablo Sebastián

Creative Content Manager: Antonio Ruiz

Community Manager: Marcos Astorga

Influencer Manager: Macarena Cenalmor Lucia Lacalle

Productora: Little Spain

Directora: Mariuca

DOP: Diego trenas?

Producer: Claudia Clot

Producción ejecutiva: Angie Fernandez?

Coordinadora de producción: Virginia Redondo?

Auxiliares de producción: Manuel Utrera / Dani Vila?

1st ad: Celia Vargas

Foquista: Juan Palacios

Ay de Camara: Javier Soriano, Alfonso Deus. ?

Auxiliar de Camara: Isa Garcia. ?

Dit: Jorge porras?

Dirección de arte: Sergio Duran

Estilismo: Carla Paucar

Maquillaje: Veronica Perez

Sonidista: Carlos Villa

Driver: Luis Eduardo Lugo?

Fotógrafo: David Ruiz

Asistente fotógrafo: Sergio Juan Gomez

Edición: Mariuca

Color: El colorado

Música: Mariuk

Mezcla y pasterización: Ignacio Simón

Diseño Gráfico: Cristina Salazar

BTS: Ignacio Hergueta

Cast:

Cris Trenas

Santos Bacana

Rogelio

Borja Bernal

Dani Quintero

Paulie Carcelén

Carla Paucar

Claudia Clot

Virginia Redondo?

Sandra Garcia

La condesa

Carlos Gonzalez

Ignacio Hergueta

Joana Colomar

La Tania

Diego Guerrero

Carlos Casillas

Javier Dichas

Acerca de Cervezas 1906

Cervezas 1906 la gama de cervezas de especialidad de Hijos de Rivera, que nace como homenaje al año de fundación de la compañía. Con una identidad propia y elaborada con una selección de maltas y lúpulos nobles, 1906 representa la apuesta por la calidad, la tradición y la innovación.

Comprometida con la cultura, la gastronomía y la hostelería de calidad, Cervezas1906 impulsa iniciativas que celebran el talento, la creatividad y el espíritu inconformista. Su compromiso con la sostenibilidad y la autenticidad refuerza su conexión con quienes valoran la calidad y la tradición cervecera.

