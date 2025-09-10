Sandra Garcia
EntornoInteligente.com/ Cervezas 1906 estrena RED: un corto protagonizado por Cristina Trenas
Una pieza audiovisual producida por Little Spain, para una Inmensa Minoría, concebida sin guion y que celebra la improvisación como forma de vida.
Junto a la reconocida productora, directora y guionista, participan otros creadores como Santos Bacana y Rogelio González, directores de cine y socios de Little Spain, la diseñadora La Condesa y los chefs Diego Guerrero y Carlos Casillas, entre otros.
Una propuesta que busca nuevas formas de comunicación auténticas y sin filtros.
Madrid, 10 de septiembre de 2025.- Cervezas 1906 presenta el estreno exclusivo de RED “Un día con Cris Trenas”, un corto que nace sin guion, sin filtros y con un único propósito: celebrar la improvisación como forma de vida.
De la mano de Cris Trenas, creadora apasionada, reconocida por su mirada auténtica y su capacidad para transformar lo cotidiano en momentos inolvidables, RED: “Un día con Cris Trenas” sirve de homenaje a la belleza de lo inesperado. Red Vintage de Cervezas 1906 se convierte aquí en la compañera perfecta de esas noches que no se planean, pero que se recuerdan siempre.
En un tiempo en el que todo parece estar planificado, se atreve a reivindicar lo contrario: la improvisación como forma de vida. Con una trayectoria marcada por la innovación y la atención al detalle, Cris Trenas aporta una mirada íntima que ayuda a sumergirte en ese “caos ordenado” que define tanto a la vida nocturna como a la propia identidad de la gama Red Vintage de 1906. Una cerveza con carácter que acompaña los momentos más auténticos.
“Ha sido un placer haber podido desarrollar junto a 1906 Red Vintage esta pieza, un día en mi vida, contado sin guion, con total libertad” ha destacado Cris Trenas.
Junto a la reconocida productora, directora y guionista, el documental ha contado con las apariciones de Santos Bacana y Rogelio González, directores de cine y socios de Little Spain, la diseñadora La Condesa y los chefs Diego Guerrero y Carlos Casillas, entre otros.
La colaboración entre Cris Trenas y Cervezas 1906 responde a una visión compartida que busca nuevas formas de comunicación auténticas y sin filtros, orientadas a conectar de manera natural con un público joven, para quienes la espontaneidad y lo desenfadado forman parte esencial de su estilo de vida. Cris Trenas se ha consolidado como un referente en el ámbito audiovisual y cultural. Por su parte, Cervezas 1906 ha construido su identidad en torno a la excelencia, la singularidad y el carácter, posicionándose como una marca que conecta con un público que busca experiencias únicas y de calidad.
“Desde el primer momento descubrimos que Cris Trenas compartía la misma forma de entender la vida y el arte que nosotros. Red Vintage representa esa actitud espontánea que convierte lo inesperado en inolvidable” afirma Juan Martinez- Inchausti, Brand Manager de Cervezas 1906 en Hijos de Rivera.
De esta forma, se convierte en mucho más que un documental: es un retrato de esa Inmensa Minoría que vive de acuerdo con sus propias reglas. Una invitación a perder el miedo a lo inesperado y a disfrutar de la improvisación como un arte en sí mismo.
Ficha técnica RED
Anunciante: Hijos de Rivera
Marca: 1906 Red Vintage
Director de marketing: Ramón de Meer
Marketing Manager: Luis Romero
Brand Manager Juan Martínez-Inchausti
Agencia: .Monks
Agencia de PR: Evercom
Agencias de Medios: Havas y Globant
Group Creative Director: Javier Iglesias
Supervisor Creativo: Mario Gismera
Head of Art: Hugo Costa
Directoras de Arte: Carmen Bescansa y Whinnifer Feliz
Redactores: Sheila Orro y Antón González
Director de Cuentas: Laura Gerpe
Project Manager: Daniel Alconada
Head of Video: Pablo Sebastián
Creative Content Manager: Antonio Ruiz
Community Manager: Marcos Astorga
Influencer Manager: Macarena Cenalmor Lucia Lacalle
Productora: Little Spain
Directora: Mariuca
DOP: Diego trenas?
Producer: Claudia Clot
Producción ejecutiva: Angie Fernandez?
Coordinadora de producción: Virginia Redondo?
Auxiliares de producción: Manuel Utrera / Dani Vila?
1st ad: Celia Vargas
Foquista: Juan Palacios
Ay de Camara: Javier Soriano, Alfonso Deus. ?
Auxiliar de Camara: Isa Garcia. ?
Dit: Jorge porras?
Dirección de arte: Sergio Duran
Estilismo: Carla Paucar
Maquillaje: Veronica Perez
Sonidista: Carlos Villa
Driver: Luis Eduardo Lugo?
Fotógrafo: David Ruiz
Asistente fotógrafo: Sergio Juan Gomez
Edición: Mariuca
Color: El colorado
Música: Mariuk
Mezcla y pasterización: Ignacio Simón
Diseño Gráfico: Cristina Salazar
BTS: Ignacio Hergueta
Cast:
Cris Trenas
Santos Bacana
Rogelio
Borja Bernal
Dani Quintero
Paulie Carcelén
Carla Paucar
Claudia Clot
Virginia Redondo?
Sandra Garcia
La condesa
Carlos Gonzalez
Ignacio Hergueta
Joana Colomar
La Tania
Diego Guerrero
Carlos Casillas
Javier Dichas
Acerca de Cervezas 1906
Cervezas 1906 la gama de cervezas de especialidad de Hijos de Rivera, que nace como homenaje al año de fundación de la compañía. Con una identidad propia y elaborada con una selección de maltas y lúpulos nobles, 1906 representa la apuesta por la calidad, la tradición y la innovación.
Comprometida con la cultura, la gastronomía y la hostelería de calidad, Cervezas1906 impulsa iniciativas que celebran el talento, la creatividad y el espíritu inconformista. Su compromiso con la sostenibilidad y la autenticidad refuerza su conexión con quienes valoran la calidad y la tradición cervecera.
Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimenez