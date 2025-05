A 11 días de las elecciones regionales y parlamentarias en Venezuela, el candidato a diputado ante la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles Radonski, aseveró este miércoles 14 May, que «votar no es pasar la página» sobre lo ocurrido el 28 de julio, sino por el contrario, sumar espacios para lograr un cambio político.

Durante una rueda de prensa en la sede del Movimiento Hagamos Fuerza Venezuela, en el estado Lara, el abanderado de Unión Nuevo Tiempo y Unión y Cambio, insistió que es necesario motivar a los venezolanos a participar en los venideros comicios convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a su juicio, de esta manera se dará continuidad a la «lucha democrática» contra la administración de Nicolás Maduro.

«Es cierto que hay decepción, la gente se siente decepcionada por lo que pasó, pero quedarse callado para mí no puede ser la opción para salir de esa situación, entonces hay que votar, no se lo regalemos a Maduro, nosotros el año pasado logramos, lo que logramos, gracias al voto, la participación y la organización, y eso no puede perderse, precisamente yo voto para no pasar la página del 28 de julio», dijo el dirigente político.

En ese sentido, afirmó que no tiene intenciones de ser «jefe de la oposición», y que no está participando en esta elección por por ser habilitado, sino porque considera que la abstención es un error.

«Había una gran esperanza que el 28 de julio, generara un cambio político pero se robaron las elecciones, ¿qué hacemos frente a eso que hizo el Gobierno?, ¿nos quedamos así?, ¿nos resignamos?, por eso yo creo que es un error llamar a la abstención», señaló.

Al ser consultado sobre la decisión de algunos factores de oposición de no respaldar las elecciones del 25 de mayo, por considerar que es un desconocimiento al líder opositor Edmundo González Urrutia; tal es el caso de al menos 200 activistas del partido UNT en la entidad, quienes se desmarcaron del proceso este miércoles, afirmó que respeta la decisión de cada dirigente.

«Yo respeto a las personas, obviamente no las voy a descalificar, menos la voy insultar, no ha sido el caso de otras voces, que están ocupadas en tratar de descalificar a los que queremos insistir en que la gente se haga sentir, que ocupados en presentar una propuesta».

Para Capriles, a través del voto, se han logrado tres momentos claves en la historia política del país: «la derrota a la reforma constitucional, el triunfo de las elecciones de la AN 2015 y el triunfo histórico del 28 de julio».

Finalmente, el dirigente manifestó su respaldo al aspirante a la Gobernación de Lara y al diputado ante la AN, Marcial Daza y Henri Falcón, respectivamente, al tiempo que, reiteró que los comicios parlamentarios son necesarios para no dejar espacios libres ante la intención de Maduro de reformar la Constitución.

GC