Diosdado Cabello durante rueda de prensa del PSUV en Caracas. Foto: EFE/ Con El Mazo Dando

Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró este lunes que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero «siempre será bienvenido» en el país.

«Siempre será bienvenido Rodríguez Zapatero en esta tierra, siempre», aseguró el dirigente chavista durante la rueda de prensa semanal del partido.

Añadió que Rodríguez Zapatero ha demostrado un “considerable aprecio» hacia Venezuela y «eso no le gusta a alguna gente».

«En momentos muy duros se ha escuchado la voz de Rodríguez Zapatero pidiendo por la paz, la no injerencia en territorio venezolano», añadió.

Rodríguez Zapatero en Venezuela

El expresidente del gobierno de España llegó el pasado viernes a Caracas invitado por el coordinador del Programa para la paz y la convivencia democrática, comisión creada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La oficina del exjefe del Ejecutivo español señaló en un comunicado que Zapatero recibió la invitación el 30 de enero para participar en la iniciativa y compartir sus “opiniones y experiencias en la promoción del diálogo”.

Durante su visita al país, se reunió con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo chavista, en Caracas.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro, en el que participó también el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, el diputado Jorge Rodríguez, sin que se escuchara lo que conversaban.

La visita de Rodríguez Zapatero, que ha intervenido como mediador en procesos de negociación entre el régimen venezolano y sectores que dicen ser de la oposición, ocurrió en un contexto de avances recientes impulsados por la presidenta interina, presionada por el gobierno de Estados Unidos.

La Moncloa se deslinda del viaje

El gobierno español aclaró que ni la Moncloa ni el Ministerio de Asuntos Exteriores estaban al tanto de la visita de Rodríguez Zapatero a Caracas ni de su participación en actos junto con Delcy Rodríguez. Una vez conocido su viaje, en el Ejecutivo señalaron que se trata de una iniciativa privada y que, al no formar parte de la agenda institucional, no corresponde a su ámbito de actuación.

“No es cosa nuestra”, expresaron fuentes oficiales citadas por Vozpópuli.

Rodríguez Zapatero no ocupa cargo público alguno en España y su presencia en Venezuela no tiene carácter institucional.

En la Moncloa insistieron en que cualquier gestión relacionada con ciudadanos españoles en el exterior se canaliza exclusivamente a través de la red diplomática y consular, y que todo lo demás queda fuera de su competencia directa