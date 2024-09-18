La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, afirmó que la recaptura del dirigente opositor, horas después de ser excarcelado, evidencia que el régimen venezolano no está dispuesto a permitir el ejercicio pleno de los derechos políticos

Juan Pablo Guanipa se encuentra recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, Caracas| Foto Archivo

La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, rechazó el lunes la nueva detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa y advirtió que el hecho confirma que el gobierno chavista no está dispuesto a una apertura democrática auténtica.

En un mensaje difundido en redes sociales, Goebertus señaló que la verdadera prueba para el gobierno venezolano es permitir que la oposición organice protestas, haga política y participe en elecciones sin represalias. A su juicio, la captura de Guanipa, ocurrida pocas horas después de su excarcelación, demuestra la continuidad de un patrón de persecución.

“La detención de Juan Pablo Guanipa indica que los hermanos Rodríguez solo están simulando una transición de la mano de Trump”, afirmó la dirigente de HRW, al tiempo que exigió su liberación inmediata, al considerar que no existe justificación alguna para su recaptura.

Juan Pablo Guanipa está recluido en Maripérez

El partido Vente Venezuela (VV), liderado por la Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, confirmó que Juan Pablo Guanipa se encuentra recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, Caracas.

Orlando Moreno, coordinador nacional de VV, informó en rueda de prensa que existe confirmación de que el dirigente opositor permanece en esa sede policial, tras una reunión con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas.

Moreno desmintió al fiscal general del régimen, Tarek William Saab, quien aseguró que solicitó a un tribunal revocar la medida cautelar de excarcelación por un supuesto incumplimiento de condiciones judiciales.

Familia exige fe de vida

El hijo del dirigente opositor Ramón Guanipa exigió una fe de vida inmediata de su padre y denunció que su detención ocurrió cerca de las 11:45 pm del domingo, cuando hombres sin uniforme y portando armas largas interceptaron y golpearon el vehículo en el que se trasladaba junto a otras personas.

Afirmó desconocer el paradero inicial de su padre y reiteró que no cometió ningún delito ni violó las medidas cautelares impuestas. “Tengo la boleta de excarcelación que indica claramente que sus únicas condiciones eran presentarse cada 30 días ante el tribunal y la prohibición de salida del país”, señaló.