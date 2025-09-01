La aplicación permite realizar pagos a personas (P2P), comercios (P2C) y gestionar cobros (C2P) con solo unos clics o escaneando un código QR. Además, las operaciones están respaldadas por una clave dinámica enviada por SMS, garantizando máxima seguridad en las transacciones.
Lo que tu dinero cuenta: Banco Exterior lanza su nueva campaña de pago móvil
Banco Exterior presenta su nueva campaña “Lo que tu dinero cuenta”, una iniciativa que transforma cada transacción en una historia de valor, rapidez y seguridad. A través de su aplicación Exterior NEXO pago móvil, la entidad financiera reafirma su compromiso con la innovación y la cercanía con sus clientes, ofreciendo una experiencia de pago confiable y disponible 24×7.
“Cada pago tiene una historia, y con Exterior NEXO pago móvil, tú decides cómo contarla”, señala la institución financiera. Desde el “pitupí” que llega en segundos a tus amigos, hasta el “anfitrión del negocio” que gestiona cobros con clave, la campaña humaniza las funcionalidades de la app para conectar emocionalmente con sus usuarios. Exterior NEXO pago móvil se convierte en el aliado perfecto para hacer que tu dinero cada día cuente.
Beneficios que hablan por ti
La aplicación permite realizar pagos a personas (P2P), comercios (P2C) y gestionar cobros (C2P) con solo unos clics o escaneando un código QR. Además, las operaciones están respaldadas por una clave dinámica enviada por SMS, garantizando máxima seguridad en las transacciones.
Entre sus funcionalidades destacan:
- Disponibilidad 24×7
- Consulta de movimientos en tiempo real
- Compartir comprobantes por WhatsApp, correo o guardar como imagen
Actívalo en minutos
Afiliarse es sencillo: solo necesitas ingresar a Exterior NEXO en línea, confirmar tu número de teléfono y cuenta asociada, y ¡listo! La app está disponible para dispositivos Android e iOS, y también ofrece la opción de pagos vía SMS para mayor accesibilidad.
Para más información, visita nuestra página web www.bancoexterior.com/lo-que-tu-dinero-cuenta
