<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>QUITO, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025– El estudio <span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>“Qué protegen los latinoamericanos en el hogar”, realizado por Chubb, compañía global líder en seguros, reveló que casi el <span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>70% de los latinoamericanos se sienten preocupados al dejar su hogar desatendido durante sus viajes de vacaciones o trabajo.

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>Esta preocupación no es infundada: en Ecuador, entre enero y abril de 2025 se registraron <span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>1.448 robos a viviendas, lo que equivale a un promedio de <span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>12 robos diarios, según cifras de la Policía Nacional. A pesar de esta realidad, solo el <span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>13% de los hogares ecuatorianos cuenta con un seguro de hogar, una de las tasas más bajas de la región. Por su parte, fenómenos naturales cada vez más frecuentes en distintos países, como sismos e inundaciones, demuestran que los riesgos para los hogares no toman vacaciones.

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»> Dejar la casa sola: una preocupación que impulsa nuevas medidas de protección:

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>El informe, basado en encuestas realizadas en nueve países de América Latina, reveló que los temores más comunes incluyen incendios, fugas de gas, terremotos y robos. Frente a estos riesgos, cada vez más viajeros latinoamericanos están tomando medidas concretas para proteger sus hogares.

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»><span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>Prácticas que los latinoamericanos adoptan para cuidar su hogar mientras están fuera:

<span style="font-family:" Chubb Publico Roman","serif"»> Instalar sistemas de seguridad: cámaras, sensores de movimiento y alarmas disuaden a intrusos y permiten la supervisión remota.

<span style="font-family:" Chubb Publico Roman","serif"»> Programar luces y cortinas inteligentes: el encendido y apagado automático simula la presencia de personas en el hogar.

<span style="font-family:" Chubb Publico Roman","serif"»> Utilizar timbres con video y audio: permiten interactuar con visitantes desde cualquier lugar del mundo, reforzando la seguridad.

<span style="font-family:" Chubb Publico Roman","serif"»> Evitar compartir planes de viaje en redes sociales: publicar fotos y actualizaciones en tiempo real puede alertar a potenciales delincuentes.

<span style="font-family:" Chubb Publico Roman","serif"»> Suspender entregas de correo y paquetes: evita señales visibles de que no hay nadie en casa.

<span style="font-family:" Chubb Publico Roman","serif"»> Estacionar un vehículo en la entrada: un coche frente al hogar puede disuadir posibles robos.

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»> Asegurar objetos de valor: guardar joyas, dinero y documentos en cajas fuertes añade una capa extra de protección.

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>76% de los viajeros latinoamericanos confía su hogar a alguien de confianza.

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>Una medida tradicional sigue vigente: el <span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>76% de los latinoamericanos solicita a familiares o amigos que cuiden su hogar durante su ausencia. En Ecuador, el <span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>66% recurre a esta práctica, reflejando la importancia de la confianza comunitaria como primera línea de protección

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»><span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>"Contar con un seguro de hogar complementa todas estas acciones de prevención, brindando a las familias la protección financiera necesaria ante cualquier imprevisto, y ofreciendo la tranquilidad de disfrutar del viaje sabiendo que su patrimonio está resguardado", destacó Mónica Granda<span style=»font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>, Vice President Consumer Lines, Chubb Ecuador.

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»> La protección del hogar: una inversión en tranquilidad

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>Un seguro de hogar de Chubb protege frente a robos, incendios, sismos, inundaciones y otros eventos inesperados. También respalda la estructura, los electrodomésticos y bienes personales esenciales, garantizando estabilidad financiera en momentos de crisis.

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»> Principales hallazgos del estudio:

<span style="font-family:" Chubb Publico Roman","serif"»> 70% de los latinoamericanos se preocupa al dejar su hogar durante viajes. En Ecuador esta cifra aumenta al 76%.

<span style="font-family:" Chubb Publico Roman","serif"»> En Ecuador , solo 13% tiene contratado un seguro de hogar.

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»> 55% de los ecuatorianos estaría interesado en contratarlo.

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»> Metodología del estudio

<span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>Los hallazgos se basan en una encuesta online cuantitativa a panelistas mayores de 18 años, realizada por Artool SPA, aplicada en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Puerto Rico, totalizando <span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>3.150 casos (350 personas por país), con un margen de error aproximado del <span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>5,2% por país y un nivel de confianza del <span style="font-family:"Chubb Publico Roman","serif"»>95%.

