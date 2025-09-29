The NY Times publicó un extenso artículo con detalles inéditos sobre los movimientos principales dentro de la Casa Blanca, respecto a Venezuela.

The NY Times publicó un extenso artículo con detalles inéditos sobre los movimientos principales dentro de la Casa Blanca, respecto a Venezuela.

En el marco de un despliegue militar sin precedentes en el Caribe por parte del ejército de Donald Trump, el prestigioso medio de comunicación NY Times, dio detalles de lo que sería una presión inminente de asesores del presidente estadounidense para sacar del poder aMaduro.

La presión de los altos cargos cercanos a Donald Trump estaría intensificando, según detalles conocidos en el artículo, mientras revelan en el texto, que se estarían discutiendo planes más específicos sobre la presión militar por parte de Estados Unidos para derrocar al dictador venezolano.

El plan estaría dirigido por Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien también funge como asesor de seguridad nacional del presidente Trump.

El artículo del NY Times detalla el que sería el objetivo del secretario de Estado, Marco Rubio. | Foto: THE NY TIMES

Para nadie es un secreto que Rubio ha sido un promotor de la salida del régimen chavista del poder y ha repetido en distintas ocasiones que Maduro es un líder ilegítimo de Venezuela.

También lo ha catalogado como una amenaza inminente por hacer parte del Cartel de los Soles, una organización “terrorista”, según Estados Unidos, que se encarga de trasladar una gran cantidad de droga desde Suramérica al país norteamericano, motivo por el cual se han incrementado los ataques a embarcaciones en el mar Caribe.

Sin embargo, según el medio estadounidense, Rubio estaría pensando en una estrategia más contundente usando información de la CIA desplegando así un número que supera los 6.000 efectivos en la región.

El director de la agencia, John Ratcliffe, y Stephen Miller, el principal asesor de política interna de Trump, apoyan el enfoque de Rubio, según agregaron los funcionarios al NY Times.

Despliegue de buques de guerra por parte de los Estados Unidos rumbo a distintos puntos del mar Caribe. | Foto: El País

Según el texto, el ejército de Estados Unidos estaría considerando la puesta en marcha de eventuales acciones militares contra individuos señalados por narcotráfico en Venezuela como una fase posterior de sus estrategias, aunque la Casa Blanca todavía no ha dado su aprobación formal, según relatan autoridades actuales y exfuncionarios.

Estas maniobras buscarían obstaculizar tanto la elaboración como la distribución de drogas en territorio venezolano, además de estrechar la presión sobre el gobierno de Maduro.

Al sostener que el presidente Maduro ocupa la cúspide de la estructura de los carteles en el país, las autoridades podrían justificar que su eventual salida del poder se configure, en última instancia, como una operación vinculada a la lucha contra el narcotráfico, según el NY Times.

Rubio suele recurrir con frecuencia a la imputación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en su contra en 2020, así como contra otros dirigentes venezolanos, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El régimen de Maduro lideró los ejercicios militares de las últimas semanas. | Foto: FB/NicolasMaduro

Por otro lado, dos personalidades destacadas de la oposición venezolana afirman que su movimiento ha venido diseñando un plan en caso de que el poder de Maduro se desmorone, y aseguran haber sostenido conversaciones con el gobierno de Donald Trump sobre un posible escenario de transición.

Cabe resaltar que el NY Times enfatiza que mientras Rubio insiste en intensificar la presión militar, otros funcionarios estadounidenses, como Richard Grenell, defienden una vía diplomática. Argumentan que una operación de cambio de régimen podría arrastrar a Estados Unidos a una guerra larga, contraria a las promesas de Trump.