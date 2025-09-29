El presidente Donald Trump aún no ha aprobado ninguna acción, y Estados Unidos y Venezuela están hablando a través de intermediarios de Oriente Medio, dijeron fuentes a NBC News.

WASHINGTON – Los funcionarios militares estadounidenses están elaborando opciones para atacar a los narcotraficantes dentro de Venezuela, y los ataques dentro de las fronteras de ese país podrían comenzar en cuestión de semanas, dijeron cuatro fuentes a NBC News.

Esas fuentes son dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación y otras dos fuentes familiarizadas con las discusiones. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir los planes públicamente.

La huelga dentro de Venezuela sería otra escalada en la campaña militar de la administración Trump contra presuntos objetivos de drogas y su postura hacia el gobierno de Venezuela.

En las últimas semanas, el ejército estadounidense atacó al menos tres barcos de Venezuela que supuestamente transportaban narcotraficantes y drogas que podrían amenazar a los estadounidenses, dijo el presidente Donald Trump en Truth Social. La administración no ha proporcionado pruebas de que había drogas en todos esos barcos. Pero un funcionario de la República Dominicana, junto con uno de los Estados Unidos La embajada allí, dijo en una conferencia de prensa el domingo que se encontraron drogas en el agua después de un ataque.

Las huelgas dentro de Venezuela podrían ocurrir en las próximas semanas, pero el presidente aún no ha aprobado nada, dijeron las cuatro personas. Dos de ellos y un funcionario adicional familiarizado con las discusiones dijeron que la reciente escalada militar de los Estados Unidos es en parte el resultado de que el presidente venezolano Nicolás Maduro no está haciendo lo suficiente, en opinión de la administración, para detener el flujo de drogas ilegales fuera de su país.

Los planes que se están discutiendo se centran principalmente en los ataques con drones contra los miembros y los líderes de los grupos de narcotráfico, así como en atacar a los laboratorios de drogas, dijeron las cuatro fuentes.

Cuando se le pidió comentarios, la Casa Blanca remitió a NBC News a esta declaración anterior del presidente: «Veremos qué pasa. Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, sus narcotraficantes y drogas. No es aceptable». El Pentágono se negó a hacer comentarios.

El presidente Donald Trump dijo el 2 de septiembre que Estados Unidos había llevado a cabo una huelga en el sur del Caribe contra un buque de transporte de drogas que partió de Venezuela y fue operado por la banda del Tren de Aragua.@realDonaldTrump a través de Truth Social

Algunos funcionarios de la administración Trump están decepcionados de que la escalada militar de los Estados Unidos no parezca haber debilitado el control de Maduro sobre el poder o provocado ninguna respuesta significativa, dijo el funcionario familiarizado con las discusiones. La Casa Blanca se ha enfrentado a más rechazos en los ataques contra los barcos de droga de lo que esperaba, lo que llevó a la administración a pensar cuidadosamente sobre los próximos pasos, dijo el funcionario familiarizado con las discusiones.

Eso incluye discusiones entre los Estados Unidos y Venezuela a través de líderes de Oriente Medio que sirven como intermediarios, según ha sabido NBC News. Según un alto funcionario de la administración, Maduro ha hablado con esos intermediarios sobre las concesiones que estaría dispuesto a hacer para permanecer en el poder. El alto funcionario de la administración no especificaría qué países están actuando como intermediarios más allá de decir que son aliados.

Trump está «preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y para llevar a los responsables ante la justicia», dijo el alto funcionario de la administración.

CNN había informado previamente que Trump estaba considerando una serie de opciones, incluyendo posiblemente ataques estadounidenses dentro de Venezuela.

El gobierno venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Maduro ha negado previamente cualquier papel en el tráfico de drogas y ha alegado repetidamente que Estados Unidos está tratando de obligarlo a desener el poder.Un hombre sostiene un retrato del presidente venezolano Nicolás Maduro durante una marcha en su apoyo el martes en Caracas. Federico Parra / AFP vía Getty Images

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de huelgas estadounidenses dentro de su país, Aníbal Sánchez Ismayel, un analista político venezolano, dijo a NBC News en un mensaje de WhatsApp: «Un ataque a suelo venezolano tendría consecuencias, desde protestas diplomáticas hasta un aumento en las persecuciones políticas de aquellos que clasifican como colaboradores, hasta una mayor unificación a la población con la necesidad de defender la soberanía reafirmada».

El funcionario familiarizado con las discusiones y otra fuente familiarizada con el pensamiento de la administración creen que la huelga de Estados Unidos dentro de Venezuela no sería sorprendente dados otros eventos recientes.

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho barcos con más de 4.000 personas a las aguas de la región recientemente y ha enviado aviones de combate F-35 a Puerto Rico, según el ejército estadounidense.

«No mueves tantos recursos allí sin mirar todas las opciones», dijo la fuente familiarizada con el pensamiento de la administración.

Esto es especialmente cierto porque mantener miles de fuerzas militares, barcos y aviones estadounidenses en la zona podría comenzar a afectar los despliegues en otros lugares.

«No se puede mantener ese tipo de potencia de fuego en el Caribe para siempre», dijo una de las fuentes familiarizadas con las discusiones.

En 2020, durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Justicia acusó a Maduro de cargos de tráfico de drogas. La administración Trump ha acusado a Maduro de trabajar con cárteles que dice que están enviando cocaína, fentanilo y pandilleros a los Estados Unidos. La administración aumentó recientemente una recompensa estadounidense por el arresto de Maduro a 50 millones de dólares. Venezuela no es un productor importante de cocaína, pero se considera un importante punto de partida para los vuelos que transportan la droga a otros lugares. No se cree que sea una fuente de fentanilo ilegal traído a los Estados Unidos, la mayoría de los cuales provienen de México.

Los funcionarios de la administración Trump no han descartado el cambio de régimen como otro objetivo de estas operaciones militares, y han aumentado la presión sobre el propio Maduro. NBC News informó previamente que el objetivo de la administración, según la fuente familiarizada con su pensamiento, es obligar a Maduro a tomar decisiones precipitadas que en última instancia podrían llevar a que fuera expulsado sin botas estadounidenses en el terreno.

El Secretario de Estado Marco Rubio ha sido una de las voces que defienden el cambio de régimen, según la fuente familiarizada con el pensamiento de la administración.

A principios de este mes, Maduro envió una carta a Trump sobre la apertura de un diálogo, según una publicación en las redes sociales del gobierno venezolano. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Trump recibió la carta, pero la condenó.

«Francamente, creo que hubo muchas mentiras que Maduro repitió en esa carta, y la posición de la administración sobre Venezuela no ha cambiado», dijo Leavitt en una rueda de prensa en la Casa Blanca el lunes. «Consomos que el régimen de Maduro es ilegítimo, y el presidente ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos y cada uno de los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas mortales del régimen venezolano a los Estados Unidos de América».

Estados Unidos ha seguido coordinando con Venezuela en algunos asuntos, incluido el continuo de los vuelos de deportación, dijo el funcionario familiarizado con las discusiones. Ha habido 54 vuelos de este tipo hasta el viernes pasado, dijo ese funcionario.

Ric Grenell, que se desempeña como enviado presidencial especial para misiones especiales, ha estado en comunicación rutinaria con Trump y continúa impulsando la diplomacia con Venezuela como una opción, según el mismo funcionario, así como una fuente familiarizada con las negociaciones.

Courtney Kube es corresponsal que cubre la seguridad nacional y el ejército para la Unidad de Investigación de NBC News.

Gabe Gutiérrez es corresponsal senior de la Casa Blanca para NBC News.

Katherine Doyle es reportera de la Casa Blanca para NBC News.

Erika Angulo contribuyó.