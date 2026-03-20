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Apagón afectó a varios estados de Venezuela durante la madrugada de este viernes

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Apagón afectó a varios estados de Venezuela durante la madrugada de este viernes
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Economía
  • 20 de marzo de 2026
By Redacción - 15 segundos ago
0 1 1 minute read

La interrupción del servicio comenzó alrededor de las 2:45 y 2:50 de la madrugada. Inicialmente se reportó en Zulia, donde usuarios describieron una caída general del suministro eléctrico, y luego se extendió a Táchira, Mérida y Trujillo

Apagón afectó a varios estados de Venezuela durante la madrugada de este viernes

Zulia fue uno de los estados más afectados | Foto: capturas de video Jhorman Cruz (@Jhormancruz1)

Varios estados de Venezuela sufrieron durante la madrugada de este viernes un apagón, principalmente en el estado Zulia, y según reportes de usuarios en las redes sociales hay zonas que continúan sin servicio eléctrico.

De acuerdo con denuncias, la interrupción del servicio comenzó alrededor de las 2:45 y 2:50 de la madrugada. Inicialmente se reportó en Zulia, donde usuarios describieron una caída general del suministro eléctrico, y luego se extendió a Táchira, Mérida y Trujillo.

También hubo reportes en zonas de Falcón, pero con el paso de las horas los registros se ampliaron a otras regiones del país. Usuarios indicaron fallas o fluctuaciones en Lara, Yaracuy, Portuguesa e incluso en algunos sectores de la capital.

Maracaibo, uno de los puntos más afectados

En Maracaibo, uno de los puntos más afectados, algunas zonas permanecieron sin electricidad durante varias horas. Según reportes locales, hubo zonas que superaron las cuatro horas sin servicio, mientras que en otras el suministro comenzó a restablecerse de forma intermitente, acompañado de fluctuaciones.

El periodista Lenin Danieri señaló que, aunque en algunas áreas se inició un proceso de reactivación, no hubo información oficial inmediata sobre las causas del apagón. También pidió explicaciones a la estatal Corpoelec sobre lo ocurrido.

A lo largo de la jornada, usuarios continuaron reportando cortes repetidos o inestabilidad eléctrica. En algunos casos, denunciaron interrupciones que se extendieron durante la noche previa y se repitieron en la mañana y la tarde, dificultando actividades cotidianas como el trabajo o los estudios.

El dirigente opositor Lester Toledo afirmó que en el estado Zulia hubo sectores con más de 10 horas sin servicio eléctrico, aunque esta información no ha sido confirmada por autoridades.

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