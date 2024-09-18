Venezuela retoma la conectividad aérea con la reanudación progresiva de rutas internacionales suspendidas desde noviembre

El aeropuerto de Maiquetía volverá a recibir vuelos de compañías como Avianca, Air Europa, Latam y American Airlines tras el levantamiento del bloqueo y la normalización de relaciones con Estados Unidos

Un avión de Wingo permanece en la plataforma del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

A partir de este jueves, Venezuela reanudará la llegada de vuelos comerciales internacionales en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, luego de un bloqueo aéreo de tres mesesque dejó al país prácticamente aislado y que ahora da paso a una recuperación gradual de la conectividad.

Avianca será la primera en aterrizar este jueves, seguida por el restablecimiento de rutas de compañías como TAP Air Portugal, Latam, Turkish Airlines, GOL, Plus Ultra, Air Europa y Wingo, que irán retomando sus frecuencias entre febrero y marzo.

Iberia, que mantenía cinco vuelos semanales hasta noviembre, prevé reincorporarse a la ruta Madrid-Caracas en abril, siempre que se garanticen las condiciones operativas necesarias.

El cierre del espacio aéreo venezolano, que se inició en noviembre, fue consecuencia de la operación militar de Estados Unidos en la región que culminó con la captura del dictador narco Nicolás Maduro. Durante el bloqueo, la aviación civil internacional evitó sobrevolar Venezuela, desviando rutas y obligando a centenares de pasajeros a buscar alternativas terrestres o conexiones a través de ciudades como Bogotá, Cartagena y Panamá.

La reapertura de rutas internacionales responde a la nueva etapa política y económica tras la transición tutelada por Estados Unidos. Washington fue el primero en levantar su veto a los vuelos comerciales a Venezuela a comienzos de febrero. Además, otros países como República Dominicanahan restablecido relaciones diplomáticas y comerciales, facilitando la reactivación de los enlaces aéreos.

American Airlines, cuya ruta Miami-Caracas es clave para la movilidad y las remesas, confirmó la reanudación de su vuelo diario.

“Miami es nuestro principal mercado. Sin conectividad no hay nada”, explicó Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación Venezolana de Líneas Aéreas. El tráfico aéreo entre Caracas y Estados Unidos llegó a representar hasta siete vuelos diarios en años anteriores.

El restablecimiento de operaciones aéreas no solo implica la llegada de pasajeros y turistas, sino también la reactivación de servicios logísticos y la normalización de la cadena de suministros.

Sin embargo, el requisito de visa impuesto por Venezuela a ciudadanos estadounidenses limita la llegada de turistas e inversionistas. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha endurecido sus requisitos de ingreso para los venezolanos, lo que podría restringir el flujo en ambos sentidos, pese a la existencia de una comunidad venezolana en el país norteamericano que supera las 600.000 personas.

El sector aéreo enfrenta además otros retos estructurales. La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Vicky Herrera, advirtió que las diferencias cambiarias y la dificultad para operar en múltiples monedas afectan la rentabilidad y la planificación de las aerolíneas.

El aeropuerto internacional de Maiquetía, que está finalizando obras de renovación en su pista e instrumentos de navegación, resulta pequeño frente al aumento de vuelos y la posible expansión del tráfico aéreo. Su capacidad es limitada en comparación con otras terminales regionales como las deBogotá, Lima o Panamá.

La reapertura del espacio aéreo venezolano llega acompañada de nuevas regulaciones. La Oficina de Control de Activos en el Extranjero de Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza las operaciones necesarias para el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela, en línea con otras medidas destinadas a facilitar lasinversiones petroleras y la apertura económica.

Las aerolíneas confirmaron que la reactivación será gradual: Air Europa vuelve el 17 de febrero, Plus Ultra el 3 de marzo, mientras que Latam retomará la ruta Bogotá-Caracas el 23 de febrero.

El retorno de los vuelos internacionales es visto como un primer paso para la recuperación de la conectividad, el turismo y el intercambio comercial, aunque el sector insiste en la necesidad de resolver los obstáculos regulatorios y económicos para consolidar la reapertura y garantizar la sostenibilidad de las operaciones en el mediano plazo.